Moreno pide más presencia policial en las calles: "Los padres no pueden estar inquietos cuando sus hijos salen de ocio"

SEVILLA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido "reforzar las plantillas de la Policía para que haya más seguridad en las calles", porque "los padres no pueden estar inquietos cuando sus hijos salen de ocio".

"Veo con muchísima preocupación lo que ha sucedido" porque "no puede ser normal, ni podemos normalizar, que haya pandillas de menores dando palizas a otros menores y robándoles. No podemos normalizar que hayan apuñalado a un chaval de 18 años en la puerta de su casa y que su madre lo haya recogido. Y no podemos normalizar que en Málaga le hayan pegado cuatro tiros a otro chaval", ha indicado el presidente de la Junta en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, en Sevilla, donde ha clausurado la asamblea anual de Asociafruit.

El presidente ha añadido que "algo está pasando entre los jóvenes y aparte de más educación, más concienciación y más sensibilización" es necesaria "una mayor presencia policial". "Hace falta reforzar las plantillas de la Policía para que haya más seguridad en las calles", ha remarcado.

"Los padres no pueden estar inquietos cuando sus hijos salen de ocio", ha añadido Moreno, quien ha apuntado que desde la Junta de Andalucía "vamos a instar al Gobierno de la Nación a que refuerce de una manera importante en las ciudades". "Y después educar" porque "violencia nunca puede ser ningún camino", ha concluido.