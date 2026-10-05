Moreno pide "no tener miedo a la alternancia" el 29N: "Estas elecciones van de salvar y proteger la democracia"

1122824.1.260.149.20261005104531 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este lunes, durante su intervención en el encuentro-coloquio Diálogos Sur, organizado por el Diario Sur, en Málaga - ALEX ZEA-EUROPA PRESS

SEVILLA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este lunes, tras anunciar el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, la convocatoria de elecciones generales el próximo 29 de noviembre, que "ya era hora de darle voz a los españoles" porque no quedaba "más camino" que ese. Ha indicado que estos comicios son "muy importantes" porque van de "salvar y proteger" la democracia, y ha considerado que no hay que tener "miedo a la alternancia" en el país.

Al arranque de su intervención en el encuentro-coloquio Diálogos Sur, organizado por el Diario Sur, en Málaga, Juanma Moreno ha manifestado que en las elecciones del 29 de noviembre no sólo se va a decidir el "presente y el futuro de nuestro país, sino las formas y los estilos de hacer política y de gobernar". "Vamos a decir mucho más que quién gobierna, sino cómo se gobierna, desde qué manera se gobierna y qué calidad democrática queremos que tenga nuestro sistema político".

Moreno ha criticado la forma en la que Sánchez ha anunciado la convocatoria de las elecciones: "Ha iniciado la campaña electoral con un mitin". Ha indicado que cuando él anunció la convocatoria de las elecciones andaluzas del pasado mes de mayo, no se le "pasó por la cabeza hacer algunos de los ataques y algunas de las declaraciones que ha hecho Sánchez".

"A mí me ha sorprendido, aunque ya cada vez tengo menos margen de sorpresa, que el señor Sánchez haya iniciado la campaña con un mitin en el que ha culpado absolutamente a todos, de los problemas que tiene España, empezando por las propias comunidades autónomas", ha indicado Juanma Moreno, quien ha apuntado que, en cambio, Sánchez no se culpa a sí mismo de ningún "de los problemas" de España.

"Sin lugar a dudas, el responsable del lío, y tengo que decirlo así, del lío en el que, desgraciadamente, está situado nuestro país, de confrontación, de polarización, de falta de entendimiento, de baja calidad democrática, de ocupación de las instituciones o de desconfianza de los ciudadanos, sin duda alguna es él", ha añadido Juanma Moreno.

Ha manifestado que es "marca de la casa" que Sánchez, "como no puede resolver el lío en España, convoca elecciones culpando a todos del lío".

En su opinión, al final, Sánchez ha tenido que reconocer "lo que es evidente", que no tenía una mayoría parlamentaria ni social, lo que le ha impedido la acción de gobierno, de maneras que se han vivido "situaciones absolutamente perspécticas, como el hecho de que no se haya presentado en esta legislatura" unos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Juanma Moreno se ha mostrado convencido de que Sánchez "no quiere elecciones, nunca las ha querido y le tiene pánico a las elecciones". Ha señalado que los comicios del 29 de noviembre son consecuencia "de la debilidad" del presidente y su gobierno.

"La realidad es que el señor Sánchez ni ha tenido mayoría parlamentaria de progreso, ni ha tenido mayoría social de respaldo, ni ha tenido un proyecto político para España", según Juanma Moreno, para quien estas elecciones "van a ser muy importantes" porque van a ir de "salvar y de proteger la democracia" y la "calidad institucional de nuestro país".

"De tener una democracia normal, homologada, o una democracia de baja calidad", según el presidente andaluz.

Ha añadido que la decisión de Sánchez de convocar el 29 de noviembre, aparte de ser consecuencia de una "derrota tras derrota", también tiene "mucho que ver" con esa "situación judicial" que lo "acorrala": La situación judicial de su mujer y del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero; una posible "imputación" del PSOE por "financiación ilegal en las próximas semanas", y la investigación "de las cloacas a través de la señora Leire (Díez), la supuesta famosa fontanera".

"Todo esto es lo que acorrala al presidente Sánchez, que ni tiene mayoría parlamentaria, ni tiene mayoría social, ni tiene políticas, y encima tiene una agenda judicial tremendamente compleja", ha indicado Juanma Moreno.

Ha señalado que ahora lo que toca a los partidos políticos es "convencer, ilusionar y generar esperanza en torno al 29 de noviembre": "Más que meter miedo, como lleva haciendo Sánchez ocho años, de introducir un elemento de temor, permanentemente, de que ellos son los buenos y el resto, el que no está de acuerdo con él, somos muy malos todos, lo que tenemos es que poner un proyecto encima de la mesa que regenere la vida pública, que falta hace después de tanta corrupción, que regenere la ética y los valores, y que genere un proyecto nuevo".

Para Moreno, "no hay que tenerle miedo a la alternancia": "Es el momento de que en España, ahora más que nunca, impere esa alternancia democrática para que otro proyecto político, otros equipos, otras formas de gobernar y otros estilos de gobernar lleven a este país a la senda de la convivencia, que se ha perdido mucho, del sentido común y de la prosperidad".

Asimismo, el presidente de la Junta ha llamado a los andaluces a expresar en las urnas su "cansancio" por el "maltrato" inversor del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Ha llegado la hora de que, a través del voto, expresemos nuestro agotamiento y nuestro cansancio", según Juanma Moreno, quien ha señalado que no se puede permitir el "maltrato" a la comunidad más poblada, más leal y tercera economía de España. "No se le puede estar pisando el cuello en materia de inversión", ha señalado.