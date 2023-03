Moreno pide a PSOE-A "disidencia con su partido" a nivel nacional porque "es injusto que a Cataluña se le trate mejor"

SEVILLA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sostenido este jueves en el Pleno del Parlamento, en referencia al papel que desempeña, a su juicio, el PSOE andaluz en la política autonómica y nacional que "Andalucía necesita una oposición fuerte que tenga disidencia con su partido a nivel nacional, que no caiga en la radicalidad, los bulos y las mentiras", por cuanto se ha lamentado de que "es injusto que a Cataluña se le trate mejor", a lo que ha sumado la autonomía fiscal del País Vasco, mientras que "aquí se cercena", en alusión a la creación del Impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.

Ese trato diferencial hacia Andalucía y otras comunidades autónomas lo ha sustentado Moreno en que mientras la ejecución de la inversión del Estado en la región ha sido de un 14,7%, en Cataluña ha llegado a un 64%, datos que le han llevado a afirmar que "no es aceptable, tolerable", por lo que ha instado al PSOE andaluz a plantearle a la dirección nacional del PSOE que "si queréis que ganemos elecciones no nos maltratéis, no nos dejéis marginados".

En estos términos se ha pronunciado Moreno durante su respuesta a la pregunta que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, le hacía a Moreno en la sesión de control al Gobierno sobre la firma del Pacto social y económico para el impulso de Andalucía, que se rubricó el día 13 de este mes con la CEA y los sindicatos CCOO y UGT.

"Ése es el problema cuando existe esta subordinación de una organización política que ha tenido autonomía, capacidad, solvencia", ha proseguido considerando el presidente del Gobierno andaluz, quien ha colegido que "eso parece que ha desaparecido", para lamentarse entonces del "primer PSOE de Andalucía más dependiente y delegado que ha existido nunca".

El presidente de la Junta de Andalucía ha considerado que la firma de ese Pacto social y económico encarna "una forma distinta de gobernar" por el hecho de rubricarse "a priori con quien no se tiene puntos comunes", al tiempo que lo ha definido como "una hoja de ruta, la respuesta transversal a los problemas de los andaluces".

Moreno ha reivindicado el acto de la firma con los agentes sociales, empresarios y sindicatos, al esgrimir que "podíamos haberlo hecho como una iniciativa del Gobierno", antes de matizar que "no queremos esa forma de trabajar" y enarbolar "el diálogo hasta la extenuación", que ha cifrado en 90 horas de negociación, que condujera a "hacer un escudo inclusivo para que los andaluces lo vean como suyo", antes de remarcar que entraña "un mensaje claro de unidad de acción del gobierno y los agentes sociales". "Todos a una", ha apostillado.

En este punto el presidente de la Junta de Andalucía le ha espetado a la oposición "si les parece mal" un acuerdo que incluye una previsión de gasto como es llegar a destinar un 25% del presupuesto sanitario a la Atención Primaria y considerar esa cota que "blinda la Atención Primaria".

El presidente andaluz ha sostenido que "este pacto social es una buena oportunidad para salir y decir 'señores del PP han hecho bien pactando con sindicatos a favor de las familias más vulnerables'", por cuanto ha estimado que de esta forma "ganan en credibilidad", en alusión de nuevo al PSOE.

MARTÍN: LA CAPACIDAD DE DIÁLOGO DE MORENO FRENTE A SÁNCHEZ

Toni Martín ha contrapuesto este jueves la capacidad de acuerdo social del Gobierno andaluz de Juanma Moreno, plasmada en la firma del último pacto con sindicatos y patronal, con los "constantes intentos de enfrentamiento social" que ha atribuido al Gobierno de Pedro Sánchez, a quien ha descrito "obsesionado con mantener su sillón, aunque sea a base de dividir y echar a pelear a la sociedad cada día, o a base de maltratar a las Comunidades Autónomas que su partido no gobierna, como es el caso de Andalucía", según una nota de este partido.

Martín ha defendido que, en un momento de grave crisis económica, el Gobierno del PP "sale de nuevo a proteger a los andaluces ofreciendo lo que más necesitan en estos tiempos: estabilidad y unión de todos los agentes económicos y sociales para dar respuesta conjunta a los problemas de los ciudadanos" y ha recordado que en cuatro años, Moreno ha suscrito tres grandes acuerdos con los agentes sociales.

A este bagaje ha sumado pactos sectoriales en sanidad, como el acuerdo para la consolidación de la carrera profesional; o en educación, donde se ha consensuado la mejora de las condiciones laborales y un incremento de plantilla. "No está mal para un Gobierno que, según algunos listillos, venía a acabar con derechos, con el estado del bienestar y a privatizar", ha afirmado.

En este punto, ha desmontado el "bulo" de un supuesto intento privatizador de la sanidad pública "a raíz de una orden de tarificación como las que ellos mismos emitían con anterioridad, pero que ahora, como lo hace el PP, es privatizar, y cuando lo hacían ellos, no".

Ha recordado que Juanma Moreno ha sido "el presidente andaluz que más dinero dedica a la sanidad pública, que más ha aumentado la plantilla de la sanidad pública y que más infraestructuras sanitarias públicas ha puesto en funcionamiento en Andalucía".

"Esta misma semana ha dado dos nuevas muestras de su originalidad privatizadora: por un lado, dedicando 3.370 millones de euros del Pacto Social y Económico a blindar la sanidad pública y la Atención Primaria, y, por otro, poniendo en marcha el hospital público más moderno de España y uno de los mayores hospitales públicos que se ha inaugurado en Andalucía en décadas, ¡qué forma más rara de privatizar!", ha ironizado.

El portavoz parlamentario ha considerado entonces que existen tres modelos de gestión sanitaria, "la sanidad pública, la sanidad privada, y la sanidad del PSOE", que ha quedado en evidencia "con el hospital Militar de Sevilla, cuya gestión tuvieron concertada 16 años con el abandono, el expolio y el vandalismo".

"¿Se atreven ustedes a hablar de privatizar? Ya está bien de mentir y de engañar a los andaluces con algo tan sagrado como la sanidad pública, que, ni se toca ni se va a tocar nunca con este gobierno, nunca", ha asegurado.

Frente a este modelo andaluz de potenciar los servicios públicos y buscar el acuerdo social, Martín ha contrapuesto el modelo de confrontación de Pedro Sánchez y el maltrato a las comunidades donde no gobierna el PSOE. Y se ha referido entonces a la respuesta al recurso planteado por Andalucía al "impuestazo" contra la autonomía fiscal de Andalucía.

"Nos han puesto de árbitro al Enríquez Negreira del Tribunal Constitucional, el señor Juan Carlos Campo, que antes de dedicarse a resolver los recursos contra las malas decisiones del gobierno de Pedro Sánchez estaba a sueldo del gobierno de Pedro Sánchez", ha señalado. "A esto lo llamo yo imparcialidad en estado puro".

De la misma manera, ha reprochado la falta de respeto que el PSOE ha mostrado hacia al Parlamento andaluz, primero con el veto para impedir el debate sobre los efectos de la ley del sí es sí en Andalucía y después con el rechazo a crear una comisión de investigación sobre el escándalo de corrupción de la Faffe para poder elevar el dictamen final ya aprobado al Pleno.

"Ambos casos, amordazar este Parlamento para proteger a Pedro Sánchez y desentenderse de sus obligaciones parlamentarias, son una muestra más de que ustedes han renunciado a ser grupos parlamentarios y de que vienen aquí a torpedear el trabajo y las funciones de esta institución", ha lamentado.

"Parece mentira que les tenga que recordar que ustedes son la oposición al gobierno de Andalucía, no la oposición al Parlamento de Andalucía, vuelvan a este lado y pónganse a trabajar, es su obligación".