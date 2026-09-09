Moreno pide una "reflexión seria" sobre el PISA para "revertir" los datos y apela a la "cultura del esfuerzo"

1115569.1.260.149.20260909135026 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la atención a los medios de comunicación tras la reunión. A 09 de septiembre de 2026, en Granada (Andalucía, España). - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha abogado este miércoles por una "reflexión seria" sobre los resultados del informe PISA 2025 para "revertir" la foto que dibuja de España y Andalucía. "Nos jugamos el presente y el futuro". En declaraciones a los medios, Moreno ha defendido la necesidad de un pacto de Estado en materia educativa frente a las leyes actuales que son "un error", ya que han fomentado "igualar por debajo" dejando de lado la "cultura del esfuerzo".

El presidente andaluz ha calificado los resultados obtenidos por los alumnos andaluces de 15 años de "malos". Para Juanma Moreno, la radiografía del PISA pone de manifiesto que "los recursos no generan por sí mismos mejores" resultados y que la "incorporación" de la tecnología y el "distanciamiento" de los padres de la educación de los hijos está teniendo un "impacto.

En este sentido, ha instado a las familias a involucrarse en la educación de los menores más allá de las horas escolares. Según PISA, los alumnos andaluces están más de diez puntos por debajo de la media nacional en Matemáticas, comprensión lectora y Ciencias. El alumnado español de quince años ha obtenido su peor resultado de la historia en Lectura, Matemáticas y Ciencias en la edición de 2025, que evalúa a los estudiantes que se han formado con el currículo de la LomloeE, la ley de educación aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales del año 2020.

Según los datos del estudio, consultados por Europa Press, los alumnos andaluces obtienen una puntuación de 442 en Matemáticas; 441 en comprensión lectora y 462 en Ciencias frente a 457 de media en España en Matemáticas; 451 en Lectura y 477 en Ciencias. La media en la Unión Europa es de 463 en Matemáticas; 459 en Lectura y 481 en Ciencias.

En el caso de Matemáticas, Andalucía se sitúa la cuarta por la cola, tan sólo por delante de la Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla; en el caso de la Lectura, su posición es la séptima por la cola, por delante de Baleares, Navarra, Comunidad Valenciana, País Vasco, Ceuta y Melilla.

Por último, en Ciencias, los alumnos andaluces logran una puntuación de 462 lo que los sitúa en la posición quinta por la cola, tan sólo por delante de País Vasco, Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla. Según los resultados del último Informe PISA, recogido por Europa Press, los alumnos españoles están medio año escolar por detrás de la media de la OCDE en Lectura.

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha reconocido que los datos del informe PISA "no son buenos", en consonancia con el resto de España y Europa, aunque ha destacado, no obstante, que Andalucía se está "anticipando, porque ya había una tendencia --a la baja-- desde 2022 que relacionamos con la pandemia", un contexto que "interrumpió el proceso de formación".

Pese a ello, ya han pasado tres años y "es verdad que, en los últimos años, el sistema educativo no ayuda a mejorar los resultados". En este punto, la consejera Castillo se ha referido al "cambio de paradigma" que supuso pasar de la cultura del esfuerzo al "intento de que los alumnos se entusiasmen con las Matemáticas, la Lengua y la Ciencia".

"Tengo una teoría: para que Carlos Alcaraz juegue estupendamente, se ha pasado horas y horas mandando la pelota a la esquina de la pista. En Educación te tienes que pasar un ratito de tiempo estudiando, memorizando, trabajando y repasando. Si no hacemos esto, nuestro cerebro no trabaja y si no trabaja, no mejora", ha argumentado la consejera.

María del Carmen Castillo ha querido dejar claro que el informe PISA es "una foto fija en un momento dado y lo que evalúa es precisamente el aprendizaje del alumnado. Creo que en el sistema andaluz tenemos otros indicadores que nos hacen ser optimistas". En este punto, la consejera se ha referido a la mejora de las tasas de titulación, la tasa de abandono, el 95% de alumnos que superan las pruebas de acceso a la Universidad con "relativa facilidad" y la tasa más alta de titulación en Formación Profesional, incluso por encima del País Vasco, entre otros asuntos.