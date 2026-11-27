El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, en el acto de cierre de campaña del PP, en Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha reclamado este viernes a los andaluces que apoyaron a su partido en las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo que le vuelvan a "prestar" el voto en los comicios generales del domingo 29 para hacer posible la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del Gobierno español, porque no se van a "arrepentir".

Núñez Feijóo ha escogido Sevilla para cerrar la campaña del PP por el 29N a nivel nacional, junto a Juanma Moreno. El acto de cierre se ha desarrollado en el exterior del Pabellón de la Navegación de la Isla de la Cartuja, donde previamente a las intervenciones, la agrupación musical Virgen de los Reyes ha interpretado la marcha 'La Esperanza de María' que acompaña al vídeo de campaña de Feijóo. Según la organización, han asistido unas 9.000 personas.

Juanma Moreno ha manifestado que "por responsabilidad" se ha volcado en esta campaña de "la esperanza, de la ilusión y de futuro" y ha mostrado su satisfacción por que Feijóo haya escogido Sevilla para poner el "broche de oro" a la misma, un "detalle más de los muchos que ha tenido a lo largo y ancho de la campaña con Andalucía". Ha indicado que el líder del PP tiene una "especial sensibilidad y sintonía, y entiende y comprende al pueblo andaluz".

"La esperanza de nueve millones andaluces se llama Alberto Núñez Feijóo, presidente de España", ha sentenciado Juanma Moreno, para quien las elecciones del domingo trascienden al PP, ya que van de la "dignidad de España" y por eso se ha volcado en las campaña, para ganar, "no unas elecciones, sino un país y recuperar España" de la mano de Feijóo y del PP.

Por ello, Juanma Moreno ha pedido a los andaluces que apoyaron al PP en las elecciones autonómicas de mayo de este año que vuelvan a apostar por este partido y "crean" en Núñez Feijóo, que "sabe gestionar, y es un hombre honesto, cercano y bueno".

"Empeño mi palabra por la palabra de Núñez Feijóo", ha indicado Moreno, quien ha insistido en hacer un llamamiento "a todos los andaluces" que el 17 de mayo "nos prestaron el voto" para que "nos lo vuelvan a prestar; que no se van a arrepentir". Será, según ha recalcado, un "voto de garantía, de futuro, de transformación y de cambio para Andalucía y España".

También se ha dirigido a los votantes del PSOE para advertir de que quien coja la "papeleta" de ese partido "contribuye a que quede impune la corrupción sistémica"; contribuye a las "mentiras e hipocresía" del presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, y contribuye a la "mala gestión que nos ha llevado a los peores servicios y a que se haya desmantelado el corredor ferroviario" de Andalucía.

A quien coja la papeleta del PSOE, Juanma Moreno le ha pedido que en ese momento piense en "los compatriotas de Ceuta"; en la 115 fallecidos en los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo); en "las mentiras y en la falta de respeto" a los andaluces y españoles por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, y en el "maltrato" hacia esta comunidad.

"Que piensen en grande, como hace Feijóo, en esta gran nación que es España", ha indicado Juanma Moreno, quien ha manifestado que ese cambio de transformación que tantas "ventajas, beneficios y honestidad" trajo a Andalucía en 2019 se tiene que hacer ahora en España.

Y para ganar "ese gran cambio lo único es ganar las elecciones, que se ganan convenciendo", según Juanma Moreno, quien ha pedido que de aquí al domingo se intente convencer del voto al PP, ciudad a ciudad, pueblo a pueblo, calle a calle y puerta a puerta. Hay que sumar el mayor número de votos, según ha agregado, a "esta ola de cambio y que tengamos un presidente honesto, trabajador y que sabe que tiene que contar con Andalucía en el futuro de España".