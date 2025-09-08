Moreno culpa a Sánchez del "alza" de Vox en los sondeos: "Su polarización lo alimenta de manera constante"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este lunes en Granada - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

GRANADA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha manifestado este lunes sobre el posible crecimiento de Vox en unas elecciones generales, como apuntan sondeos publicados en medios de comunicación, que es el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, el que "alimenta" a esa formación "de manera constante".

En declaraciones a los medios de comunicación en Granada, Moreno se ha pronunciado así sobre la encuesta que publican este lunes El País y la Cadena Ser, sobre intención de voto en elecciones generales y que arroja un importante crecimiento para Vox.

Moreno ha indicado, en primer lugar, que esa encuesta, como dicen mayoritariamente otros sondeos, arroja que, en unas elecciones generales, el PP, con Alberto Núñez Feijóo como candidato a la Presidencia, "ganaría las elecciones", y esa es "la razón principal por la que el señor Sánchez no convoca elecciones".

No obstante, respecto al crecimiento de Vox que se señala en la encuesta, el presidente andaluz ha señalado que "hay un movimiento, como hemos visto en Europa y en el mundo, donde partidos similares a Vox están teniendo resultados muy importantes", y hay hacer "un análisis de por qué hay ese auge de estas formaciones políticas".

En España, a su juicio, "contribuye muchísimo la polarización que Sánchez ha creado". "Creo que dentro de la estrategia política de Sánchez, donde nos ha llevado a esa polarización entre blanco o negro, Vox gana mucho", según Moreno, quien ha señalado que, en ese escenario, los partidos con "proyectos centrados y moderados" como el PP, tienen "evidentemente menos espacio".

"Si al final el ciudadano lo lleva o al blanco o al negro, los grises nos quedamos lógicamente más reducidos", ha añadido Juanma Moreno, para quien esa es "la estrategia de Sánchez", que "alimenta" a Vox "de manera permanente".

"Creo que Vox alimenta a Sánchez y Sánchez alimenta a Vox", ha agregado el presidente de la Junta.