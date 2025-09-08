PSOE-A avisa a Moreno de que la "extrema derecha lo está devorando por los pies", a tenor de los sondeos

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha advertido este lunes al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), de que la "extrema derecha" de Vox, a la que "ha blanqueado", lo "está devorando por los pies", a tenor de los sondeos que se están haciendo públicos, de manera que en este momento no sólo no se le da una nueva "mayoría absoluta" al Partido Popular en las próximas elecciones autonómicas, sino que "está más cerca de los 40 escaños que de los 50".

En rueda de prensa, el portavoz de Presidencia del PSOE-A, Mario Jiménez, ha advertido de que cuando a la "gente se le abandona a su suerte", como está ocurriendo con el Gobierno del PP-A en Andalucía, "los populistas y extremistas terminan conquistando la atención de esa ciudadanía que se siente abandonada y desamparada".

"Que no le extrañe al PP que la extrema derecha lo esté devorando por los pies, porque le abrió la puerta a un monstruo y el monstruo lo está devorando", ha señalado Jiménez.

En relación con la encuesta sobre intención de voto en elecciones generales publicada de este lunes por los medios de comunicación del Grupo Prisa, Jiménez ha señalado que debería llevar a Juanma Moreno a hacer una "profunda reflexión", porque de los resultados que arroja para unos comicios nacionales, marca también una "tendencia" de cara a las elecciones andaluzas (que tocan en junio de 2026): "El Partido Popular sería la tercera fuerza política en Andalucía".

"Prácticamente uno de cada cinco votos que en su momento fue al Partido Popular ahora iría a la extrema derecha", ha añadido Jiménez, apuntando que "la realidad es que hoy, más allá de lo que venda el señor Moreno Bonilla", el PP-A "no solo es que ya no esté en la mayoría absoluta que pretende vender", es "que está muy lejos de llegar siquiera a los 50 diputados en Andalucía".

Ha expuesto que, de la encuesta publicada este lunes, se puede deducir que si el PP "está en voto nacional en el 16%, no está muy lejos en voto autonómico de esa cifra".

En cuanto a la situación del PSOE-A, según Jiménez, la encuesta del Grupo Prisa arroja que el PSOE está tres puntos por encima del PP en unas elecciones generales y, en Andalucía, también estaría "en ese entorno".

"Empieza un partido hoy con el marcador a cero", según Jiménez, quien ha señalado que "la derecha se está devorando una a otra, y por lo tanto, en ese campo van a un juego de suma cero que va a terminar mal para los dos".

En este escenario, según ha recalcado, el PSOE-A se "conforma como la alternativa democrática en Andalucía que puede garantizar el bienestar, el futuro y la seguridad de los andaluces". Ha señalado que desde que María Jesús Montero es la candidata socialista a la Presidencia de la Junta, ha cambiado el tablero político en Andalucía, y hay un claro impulso del proyecto político socialista, que ha dinamizado y movilizado a todo el partido, que está "en perfecto estado de revista" para asumir el próximo proceso electoral.