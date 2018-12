Moreno (PP-A) busca el calor de la familia para afrontar con energía la recta final de la campaña electoral

Publicado 27/11/2018 11:03:47 CET

El presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha hecho en los últimos días una parada en boxes en su objetivo de alcanzar la Presidencia del Gobierno andaluz para buscar el calor de su familia materna en Alhaurín el Grande (Málaga) y afrontar así con más energía el último tramo de la campaña de las elecciones autonómicas del próximo domingo 2 de diciembre, en el que cuenta con la mayoría de las encuestas en contra.

Moreno ha compartido con Europa Press la jornada del domingo 25 de noviembre, que arranca sobre las 10,00 horas saliendo de un hotel en la capital malagueña camino de casa de su tía Isabel, hermana de su madre, y donde le esperan un copioso desayuno --tostadas, chacina, manteca colorá, tortas de aceite, roscos-- y una veintena de familiares, todos ellos deseando darle un abrazo.

Por el camino hacia Alhaurín el Grande, en una furgoneta rotulada con el cartel de la campaña, Moreno repasa con su jefe de prensa los temas de actualidad y las propuestas del programa que formulará en los actos que tiene previsto celebrar, uno con mujeres en esta localidad, y otro en Torremolinos, con Nuevas Generaciones.

El candidato del PP-A explica a Europa Press que lo peor que lleva de la campaña es no ver a sus tres hijos, el mayor tiene nueve años, y que hace viodeollamadas para hablar con ellos. "El otro día le pregunté a uno si quería que fuera presidente de la Junta y me preguntó si eso significaba trabajar más, cuando le dije que sí, me respondió que entonces no quería", relata Moreno.

El dirigente 'popular', que va explicando personalmente al conductor por donde debe tirar para llegar a casa de su tía sin necesidad de usar GPS, asegura que suele hacer deporte en los hoteles por la mañana temprano, ejercicios de cardio, para liberar tensiones y porque el cuerpo se lo pide después de pasar tantas horas en carretera.

PIERDE PESO EN CAMPAÑA POR EL ESTRÉS

Durante la campaña dice comer bastante a lo largo del día porque le ofrecen probar muchos productos típicos allí por donde va, aunque ya las cenas ya son "más ligeritas". "El otro día me ofrecieron hasta tres tipos de chorizo y después unos mantecados, con lo que tenía el estómago regular", dice Moreno entre risas, aunque asegura que en estos días siempre pierde peso por el estrés.

Así se lo dijo su madre tras recibirle a las puertas de la casa de su tía, donde le esperaba con un caluroso abrazo y muchos besos. "Estás más delgadito", le decía María a su hijo, mientras le cogía la cara y le acompañaba al interior de la casa, donde se encontraban el resto de familiares.

Ya en la cocina, su tía Isabel, una mujer de avanzada edad, vestida de luto y empeñada hasta la extenuación en que Moreno y todos los que estaban allí se fueran con el estómago lleno, decía esperar que Moreno se convirtiera en presidente de la Junta y relataba el esfuerzo que hicieron sus padres para que él estudiara.

A este desayuno familiar acudían casi una veintena de personas, entre las que se encontraban la madre de Moreno, sus dos hermanas, primos y los hijos de éstos, el más pequeño de ellos, de apenas un año, se llama Kenai; un nombre de origen nativo americano, del que la tía Isabel se quejaba porque le cuesta recordarlo.

SU MADRE LE PONE AL DÍA DE LAS NOVEDADES FAMILIARES

La madre de Moreno explicaba a Europa Press que intenta llamar poco a su hijo durante estos días porque sabe que está muy ocupado. Si bien, asegura que cuando tiene un rato para charlar con él le gusta contarle todas las novedades en la familia y allegados, para que esté al día de lo que pasa en su entorno.

Sobre las 12,00 horas, Moreno se despide de su familia y emprende camino hacia un acto con mujeres, donde se da un baño de masas con los vecinos de esta localidad, que le conocen desde pequeño cuando venía de vacaciones. A la salida del acto, una mujer decía a otra, "se le nota que le sale de dentro lo que dice, no necesita papeles".

La segunda parada del día es un acto en la caseta del PP en la Feria de Torremolinos para hablar de política juvenil y donde, tras finalizar su intervención, Moreno le echa valor y se sube al escenario a acompañar al grupo de música en dos temas de Danza Invisible y La Guardia, rememorando sus años de juventud en Málaga, cuando formaba parte del grupo musical 'Cuarto protocolo'.

Finaliza la jornada con una paella para 900 personas, en la que pueden leerse las siglas del PP, elaboradas con pimientos rojos. Moreno sirve el primer plato de paella y un rato después pone rumbo a Málaga capital para reunirse con su equipo de asesores y preparar el debate electoral que se celebró en la noche de este lunes en TVE.

