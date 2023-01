Moreno: "En el PP no somos Vox ni queremos serlo. Tenemos que marcar nuestras propias diferencias"

SEVILLA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha querido dejar claro este jueves que el Partido Popular es un proyecto político diferente a Vox y que en ningún quiere parecerse a esa formación. "Tenemos que marcar nuestras propias diferencias. Nosotros no somos Vox ni queremos ser Vox", ha sentenciado.

En una entrevista con Antena 3, recogida por Europa Press, Moreno ha hecho esta reflexión al hilo de lo que está ocurriendo en el gobierno de coalición entre PP y Vox en Castilla y León y en relación con la no asistencia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la manifestación que se desarrollará el sábado en Madrid en defensa de la Constitución y contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Sobre esto último, ha querido dejar claro que nadie duda de la defensa que hace el PP de la integridad de España y de los valores constitucionales, y el hecho de que sus máximos representantes no vayan a estar en la manifestación del sábado en Madrid "es algo que no hay que sacar de contexto". "No podemos ir a todas las manifestaciones; las apoyamos y colaboramos, pero no tienen por qué estar todos los dirigentes", ha indicado Moreno.

Preguntado sobre si el motivo es evitar la foto con los dirigentes de Vox, Moreno ha querido dejar claro que el PP es un proyecto diferente a Vox y que marca sus "propias diferencias".

"Nosotros no somos Vox ni queremos ser Vox", ha apuntado.

El presidente andaluz ha criticado la actitud que Vox está teniendo en Castilla y León al hilo del supuesto protocolo con medidas antiaborto que el presidente de esa comunidad, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ya ha dicho que "no existe ni existirá".

Según Juanma Moreno, Vox llegó a la política diciendo que iban a ser "útiles" y una "alternativa al sanchismo" y, sin embargo, está haciendo todo lo contrario, ya que está generando "inestabilidad" política e institucional.

Lo ocurrido en Castilla y León, según Juanma Moreno, es una polémica "estéril", que solo beneficia a Vox, que "busca protagonismo", y al PSOE, ya que de buenas a primeras hemos pasado de hablar de las "barbaridades" que se han hecho con la modificación del Código Penal a hablar de este "supuesto protocolo".

"Estamos en un capítulo más de esa retroalimentación entre Vox y PSOE", ha apuntado Moreno.

Para Juanma Moreno, Vox le está haciendo "el juego" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el PSOE, y debería "reflexionar" si eso es lo que quiere hacer de cara al futuro.

Sobre una posibles elecciones en Castilla y León, Moreno ha indicado que no cree que los ciudadanos quieran afrontar ahora unos comicios y ha indicado que lo que hay que ver ahora es si puede seguir siendo viable la coalición entre PP y Vox.