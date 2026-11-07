Moreno pide "castigar" al Gobierno en las urnas tras los siniestros ferroviarios y "el desastre" de gestión

CÓRDOBA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha llamado este sábado a "castigar" al Gobierno en las urnas del día 29 de noviembre tras los siniestros ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civi sobre Adif por "presuntas corruptelas, mordidas en el mantenimiento de los trenes", y la investigación de la Fiscalía europea, a petición propia, por el uso de los fondos europeos que estaban dedicados a modernizar la seguridad de la línea férrea, especialmente del corredor sur que une Madrid con Andalucía, entre otros aspectos que ha resumido en un "desastre" de gestión.

Ante ello, la pregunta de Juanma Moreno es: "¿vamos a dejar que este Gobierno quede impune ante una situación como esta?", de manera que ha transmitido que "no se puede dejar que esto pase así, que nadie puede quedar impune políticamente, que esto tiene que tener un coste político y electoral, que esto tiene que tener un castigo en la sociedad", en este caso "con el voto", teniendo "un castigo electoral, porque entonces ¿para qué está la democracia?", ha subrayado.

En este caso, el popular ha explicado que "la democracia sirve para confirmar y motivar a los que son buenos gestores", pero "también sirve para castigar a quien lo hace mal". "Y esto no es que esté mal, es que esto es terriblemente mal" o "jugar, como decía alguno de los maquinistas, a la ruleta rusa con la vida de los ciudadanos que van en un tren", ha enfatizado Moreno, quien ha cuestionado "qué clase de mantenimiento han hecho en el corredor del sur, qué clase de gobierno y de gestores tenemos que no son capaces de garantizar nuestra vida".

Ante ello, ha insistido en que "hasta dónde vamos a llegar", de ahí que haya llamado a que el día 29 de noviembre "a nadie se le olvide que tengamos en nuestra cabeza y en nuestro corazón el recuerdo de todas esas personas que han perdido la vida y de sus familiares, que lo tengamos en cuenta a la hora de introducir la papeleta". Porque, "hoy por hoy el tren de Andalucía es un desastre".

Así lo ha expuesto Moreno en el acto para presentar las candidaturas del PP a las elecciones generales del 29N para el Congreso y el Senado por las ocho provincias de Andalucía, en el Polideportivo del Colegio Mayor Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba, con previsiones de asistencia "superadas".

En el acto, que ha contado con la presencia del secretario general del PP-A y coordinador de campaña, Antonio Repullo, y ha estado amenizado por la canción que acompañó a Juanma Moreno en la campaña de las pasadas elecciones andaluzas con su voz, han tomado la palabra durantos unos minutos el presidente provincial del partido, Adolfo Molina, y el presidente del Consejo de Alcaldes del partido en la comunidad y alcalde de Córdoba, José María Bellido.

Igualmente, los números uno al Congreso por cada provincia andaluza: Carmen Crespo por Almería; María José García Pelayo por Cádiz; Jorge Saavedra, por Granada; Pilar Miranda, por Huelva, que ha contado con largos aplausos en su intervención al recordar a la presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social durante los gobiernos del PP, Fátima Báñez, fallecida en el grave accidente ferroviario de Urda (Toledo). Tras Pilar Miranda han intervenido Luis Mariano Camacho, por Jaén; Elías Bendodo, por Málaga; Juan Bravo, por Sevilla, y Lorena Guerra, por Córdoba.