Moreno (PP-A) pide medios para "arrinconar" a la "mafia" del narcotráfico y evitar una "humillación" como la de Barbate

JAÉN, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, ha demandado al Gobierno de España los medios necesario para "arrinconar" a la "mafia" del narcotráfico y evitar "una humillación del Estado" como la que vivida el pasado viernes en Barbate (Cádiz).

Así lo ha indicado este jueves en Jaén, donde se ha celebrado el comité ejecutivo del partido, y donde se ha referido a la muerte de dos guardias civiles al ser arrollados por una narcolancha en el puerto barbateño, lo que le ha acausado "mucha tristeza y dolor", pero también "bochorno".

"Lo que ha pasado en Barbate es la humillación de un Estado, la humillación de un Estado. Un Estado nunca puede dejarse humillar. Es verdad que a veces te puedes superar, pero un Estado tiene la obligación, la obligación de no dejarse humillar ni dejar humillar a los servidores públicos que trabajan por el orden y por nuestra tranquilidad", ha afirmado.

Para Moreno, "cuando una mafia es capaz de reírse del Estado, no una vez, sino que lleva años riéndose del Estado", cuando "ese desprecio y esa impunidad llega a poner la vida en peligro de los servidores públicos" y llega "a costarle la vida a dos servidores públicos", "merece el mayor rechazo por parte del conjunto de la sociedad, pero al mismo tiempo la mayor crítica hacia el propio ministro y al propio Gobierno".

"¿Por qué no se ponen los medios suficientes? ¿Por qué no se lucha contra esa mafia que tanto daño hace a nuestra juventud? ¿Por qué no se le ponen los recursos para que puedan tener una pelea de igual a igual?", ha preguntad.

En este sentido, ha aludido a la diferencia de las embarcaciones, con "una pequeña zodiac de cinco metros frente a un casco reforzado de acero de doce metros y cuatro motores de potencia", y ha cuestionado si "no hay nadie en el Gobierno de España que no se sonroje, que no le entre rabia" ante esa "asimetría" y esas "desventajas", de modo que "ponga los medios suficientes".

"No voy a parar de defender a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y de pedirle los medios suficientes para que, de una vez por todas, se luche contra esa mafia criminal, la arrinconemos y la echemos de nuestros mares y de nuestras playas", ha subrayado, no sin incidir en que espera "responsabilidades".