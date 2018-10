Moreno (PP-A) subraya que un representante institucional "tiene la obligación de respetar" al Rey y lamenta el "sainete"

Publicado 25/02/2018 13:20:21 CET

CAZORLA (JAÉN), 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A, Juanma Moreno ha afirmado este domingo que cuando alguien "representa una institución tiene la obligación de respetar las instituciones del Estado, y el Rey es una de las más importantes", al tiempo que ha lamentado una "entrega más" en el "sainete Puigdemont".

Así lo ha indicado durante la clausura del Comité Ejecutivo Autonómico celebrado en Cazorla (Jaén), en el que también han participado, entre otros, el presidente del partido en la provincia, Juan Diego Requena, y la candidata a la Alcaldía del municipio, María José Lara.

En su intervención, ha hablado de una "entrega más de ese sainete de Puigdemont" que dura "desgraciadamente demasiado tiempo", en alusión a la presencia de Felipe VI en Barcelona con motivo del Mobile World Congress (MWC), en la que será su primera visita a Cataluña después del 1-O, sin que vaya a ser recibido por la alcaldesa, Ada Colau, ni el presidente del Parlament, Roger Torrent.

Moreno ha destacado que "la Casa Real es una de las instituciones más respetadas de España" gracias a una labor que "ha hecho siempre con orgullo y con dedicación". Ha añadido que "el Rey es el mejor y mayor representante" que tiene el país, en cuya monarquía parlamentaria "es una figura esencial", de modo que "se merece el máximo respeto de todos, de todas las instituciones y de todos los españoles".

"Puedo entender que un ciudadano a título personal tenga la opinión que quiera, pero cuando uno representa una institución tiene la obligación de respetar las instituciones del Estado, y el Rey es una de las instituciones más importantes del Estado", ha aseverado.

Se ha referido, además, "a los que no les gusta", y ha nombrado expresamente a Carles Puigdemont, "que se dedica a tuitear desde su majestuosa mansión". "Le diría que le damos la bienvenida al Reino de España cuando tenga la valentía, la gallardía de enfrentarse a la justicia por vulnerar nuestro ordenamiento judicial", ha afirmado Moreno.

Por otro lado, ha considerado que "llama mucho la atención" que "todos los partidos sin excepción atacan al PP, muchas veces sin argumentos", con "prejuicios" y "sin siquiera detenerse en ver qué ha hecho".

Al respecto, ha subrayado que "es la primera fuerza política no por capricho", sino que porque "cuando gobierna resuelve los problemas", como ha hecho, en su opinión, ante "dos graves crisis económicas", en 1996 y tras las legislaturas de Rodríguez Zapatero.

SIN COMPLEJO DE ESPAÑA

Lo hace "poniendo a España siempre por encima del interés del propio PP", según ha dicho el líder de los 'populares' andaluces, quien ha agregado que no tienen "complejo con España" frente a otros a los que "no les gusta" y "no se sienten cómodos ni quisiera con la palabra España".

"Hay partidos que incluso aspiran a gobernar España que no les gusta la palabra España, la bandera, el himno, los símbolos, el jefe del estado, el Rey de España. A nosotros sí nos gusta y defendemos los símbolos de esta gran nación que es España", ha indicado.

Por ello, van a seguir trabajando por su desarrollo, por "los mejores servicios públicos" y las mejores pensiones posibles, algo para lo que se necesita un gobierno que cree empleo, genere riqueza y prosperidad, que tenga las cuentas ordenadas y que "dé estabilidad de futuro".

"Y eso sólo lo hace el Partido Popular y el presidente Rajoy", ha comentado Moreno no sin recalcar que es una formación "de fiar" para mejorar su futuro. A ello, se va a "seguir contribuyendo" también desde Andalucía, con el "gran proyecto" de "un partido coherente, sensato, dispuesto a dejarse la piel por los intereses de los ciudadanos".