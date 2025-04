Moreno reivindica desde el Congreso del PPE el "papel fundamental de regiones y ciudades" en el proyecto europeo

VALENCIA/SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Andalucía y copresidente del Comité Europeo de las Regiones, Juanma Moreno, ha reivindicado este miércoles, en el Congreso del Partido Popular Europeo (PPE) celebrado en Valencia, el "papel fundamental de las regiones y ciudades en el presente y el futuro del proyecto europeo".

"A esta familia del PPE, me gustaría pedirnos que no nos olvidemos de las ciudades, que no nos olvidemos de nuestras regiones", ha expresado el también presidente de la Junta de Andalucía durante su intervención en este congreso, en la que ha pedido que estas administraciones estén presentes tanto en el diseño de las políticas como en la distribución de los recursos europeos, según ha informado el PP en una nota.

Moreno ha comenzado su intervención trasladando su confianza en el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, del que ha augurado que "en muy poco tiempo será el presidente" de España, "la cuarta economía más grande de Europa y la familia europea del PPE".

Desde ese convencimiento, el líder del PP andaluz ha defendido que Europa tiene "retos muy importantes por delante, muy importantes para Europa", entre los que ha mencionado los "desafíos sociales, políticos y económicos", que no pueden afrontarse "sin contar con las personas", según ha advertido.

"Tenemos desafíos sociales, políticos y económicos, pero ninguno de estos desafíos se puede enfrentar sin las personas", ha afirmado Moreno en esa línea, y ha sostenido así que es necesario que los ciudadanos se impliquen. "Necesitamos que los europeos se sumen", ha subrayado.

En este sentido, ha destacado que son precisamente las regiones y ciudades las que tienen una "mayor capacidad de conectar con los ciudadanos y hacerles partícipes del proyecto común europeo".

Por eso, Moreno ha insistido en solicitar que "no olvidemos nuestras ciudades y nuestras regiones a la hora de diseñar y dar forma al futuro de Europa", y ha recalcado que también deben tenerse en cuenta en el reparto de los recursos europeos: "No olvidemos a nuestras ciudades y regiones en los fondos financieros y en los fondos de cohesión para ciudades y regiones", ha reclamado.

Juanma Moreno ha cerrado su intervención con un mensaje de confianza en el modelo europeo: "Tenemos retos por delante y vamos a conseguir nuestros objetivos", ha afirmado, y ha reivindicado que "somos el único espacio del mundo que reúne libertad, progreso y futuro, que es la Unión Europea".

Por ello, ha animado a sentirse orgullosos de pertenecer a este proyecto común: "Deberíamos estar profundamente orgullosos de ser europeos, de estar en la Unión Europea y de estar en el PPE", ha afirmado Juanma Moreno.