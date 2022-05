Moreno: El PP-A es "el único partido" que puede decidir "con autonomía y sin injerencias de ningún tipo" ante el 19J

JAÉN, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha señalado que su formación es "el único partido" que puede decidir "con autonomía y sin injerencias de ningún tipo" frente a otras opciones como el PSOE que está "preso de Sánchez", a Vox, que "reciben las órdenes directamente desde Madrid", o Podemos, que se encuentra "en sus líos de liderazgo".

"La única formación política que puede hablar clarísimamente desde Andalucía, para Andalucía, sin injerencias de ningún tipo, hoy por hoy es el PP andaluz", ha señalado Moreno en su visita como candidato a la ciudad de Jaén. En declaraciones ante los medios de comunicación, Juanma Moreno ha insistido en que el PP-A representa el "único proyecto político que se presenta en estas elecciones con capacidad andalucista de defender los intereses de Andalucía, sin injerencias de nadie de la dirección nacional en Madrid".

Ha añadido que su aspiración de cara a las elecciones del próximo 19 de junio es a lograr una mayoría que le permita gobernar en solitario. En este punto, ha indicado que "las encuestas son solo encuestas, pero lo que si dicen casi todas las encuestas es que hay una mayoría de ciudadanos" que apuestan por una Andalucía "real", "moderada", "serena, "que no chilla", "inclusiva" y que son la Andalucía que él pretende representar.

De cara a pactos tras las elecciones, ha reiterado que como partido tienen "límites" y son "los que aparecen en el Estatuto de autonomía y los límites que tenemos como proyecto político". "Nosotros no vamos a dar ni un paso atrás en la lucha contra la violencia de género, ni en la lucha contra el cambio climático, ni en la defensa de nuestra autonomía", ha señalado el candidato del PP-A a la Presidencia de la Junta.

"Yo no me quiero plantear ahora ningún acuerdo con nadie porque estoy convencido y tengo 24 días para conseguirlo que esa gran mayoría de la Andalucía serena, constructiva, positiva va a salir a la calle a votar al PP andaluz y a mí como candidato", ha dicho Moreno.

Asimismo, se ha mostrado "absolutamente convencido" de que el PSOE no va a establecer "límites" con "la extrema izquierda" y "de hecho no lo dicen y el candidato socialista no dice ni pío". Según Moreno, lo único que dicen en el PSOE es que "bajo ningún concepto se abstendrían para que el PP en solitario pudiera acceder al Gobierno".

"Me llama poderosamente la atención que si hay una alternativa viable en la izquierda sería de ocho partidos políticos de izquierda, por cierto los más radicales, anticapitalistas, Más Andalucía, nacionalistas y nadie del PSOE ha dicho nada", ha señalado Moreno.

También ha aludido a "la limitación que tiene el señor Espadas de defender los intereses de Andalucía" ya que este miércoles en el Senado el PP llevó "iniciativas en beneficio de Andalucía, que eran sensibles para Andalucía y una vez más asumió las órdenes de Ferraz y el señor Sánchez", lo que evidenció que "no estuvo en la defensa de los intereses de Andalucía y sí en la defensa de los intereses del PSOE".