Moreno sitúa a PP-A y Adelante como los únicos partidos con "plena autonomía", que "no tienen que consultar a Madrid"

SEVILLA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este miércoles que los dos únicos partidos con "plena autonomía" en esta comunidad son PP-A y Adelante Andalucía, porque "no tienen que consultar" a Madrid la toma de decisiones. Ha dicho que nadie puede negar que él defiende la "identidad andaluza" y ha pedido que nadie trate de "patrimonializar" el 4D, Día de la Bandera andaluza.

Así se ha pronunciado Moreno en su turno de réplica al portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, Jose Ignacio García, durante el Debate sobre el estado de la Comunidad que el Pleno del Parlamento acoge este miércoles y jueves.

Moreno ha incidido en la "plena autonomía" que tienen PP-A y Adelante Andalucía para tomar decisiones, algo que no pueden decir ni PSOE-A ni Vox ni Por Andalucía, ya que "ninguno puede tomar decisiones sin consultar a Madrid". No obstante, ha indicado que no termina de conocer cuál es la posición de Adelante Andalucía en el actual debate territorial y ha defendido que el único partido "autonomista" que hay en España es el PP.

Sobre el 4D, Día de la Bandera, ha pedido a Adelante Andalucía que "no patrimonialice" esa fecha y ha considerado una "pena" que el domingo 3 de diciembre se vayan a desarrollar en Sevilla dos manifestaciones por separado, cuando sólo debería haber "una, donde

todos los andaluces, independientemente de la orientación ideológica, pidamos igualdad entre todos los españoles" y que Andalucía esté en un plano de igualdad con el resto de territorios.

Para Moreno, es hora de "superar la trinchera ideológica por un objetivo común", al tiempo que ha lamentado que para Adelante Andalucía, como él no es de izquierda, no puede ser "un buen andaluz" ni "amar" a Andalucía.

Ha señalado que, por ejemplo, eso no pasa en Cataluña, donde ERC y Junts van "juntos", ni en País Vasco, donde PNV y EH Bildu, "van juntos en las mismas reivindicaciones", pese a las diferencias ideológicas entre unos y otros.

Durante su réplica, Moreno ha manifestado que, aunque García opine lo contrario, él sí ha reconocido durante sus intervenciones en el debate los problemas que hay con las listas de espera en el ámbito sanitario, que es lo primero que se tiene que hacer para corregir lo que no va bien.

Ha lamentado el escenario "absolutamente apocalíptico" de la sanidad pública que han dibujado los partidos de la oposición, cuando se debería admitir que hay cosas que van "bien". "No ensucien la imagen de la sanidad pública", ha pedido Moreno a la oposición.

Asimismo, Juanma Moreno ha señalado que decir que todo en Andalucía es un "desastre y que todo va mal no es lo más edificante en términos políticos".

Ha querido dejar claro que su Gobierno garantiza los derechos y lo va a seguir haciendo siempre, y va a seguir trabajando en la protección de los más vulnerables, al tiempo que ha expresado que nadie "puede negar" que él defiende "la identidad andaluza".