Moreno sitúa a todos sus consejeros y al presidente del Parlamento en puestos de salida en candidaturas del PP-A

Archivo - Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité Electoral del PP-A ha aprobado este miércoles las candidaturas completas de cada una de las ocho provincias para las elecciones autonómicas del 17 de mayo, en las que destaca la presencia, en puestos de salida, de los trece consejeros del actual Gobierno de Juanma Moreno (dos como cabezas de lista), así como del presidente del Parlamento, Jesús Aguirre.

Las listas completas han sido aprobadas por el Comité Electoral después de que ayer diera luz verde a los cabezas de lista, de los que tres repiten respecto a los comicios de junio de 2022, como son el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, por Málaga; la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, por Sevilla, y la consejera de Inclusión, Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, por Huelva, mientras que cinco se estrenan.

Tras la aprobación en el órgano andaluz, las candidaturas deberán recibir el visto bueno del Comité Electoral Nacional del PP, mientras que el plazo para el registro en la Junta Electoral de Andalucía finaliza el lunes 13 de abril.

En cuanto a la candidatura de Almería, cuyo cabeza de lista es el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y presidente provincial del PP, Ramón Fernández-Pacheco (Carmen Crespo lo fue en 2022), contará como número dos con la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, mientras que Pablo Venzal se sitúa como número tres (hace cuatro años fue el dos).

Respecto a la candidatura por Cádiz, encabezada por el consejero de Sanidad, Presidencia e Interior, Antonio Sanz, la que fuera número uno en 2022, Ana Mestre, se sitúa ahora como número tres, seguida de tres que repiten en puestos de salida, Ignacio Romaní, Pilar Pintor Alonso y Antonio Saldaña.

Encabezada por el secretario general del PP-A y coordinador de campaña, Antonio Repullo (Jesús Aguirre, en 2022), la candidatura de Córdoba incluye en los tres siguientes puestos, por este orden, a tres que repiten respecto a 2022, Araceli Cabello, Jesús Aguirre y Beatriz Jurado, mientras que en quinto lugar, se sitúa el consejero de consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y, en el séptimo puesto, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos (ninguno de los dos iba en la lista de 2022).

Respecto a la candidatura de Granada, encabezada por la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz (en 2022, fue Marifrán Carazo), incluye como número dos y tres a Manuel Francisco García Delgado y Celia Santiago Buendía (que no han sido diputados en la XII legislatura), seguidos por Pablo García Pérez, Rosa María Fuentes Pérez y Mariano García Castillo (que sí han sido parlamentarios).

La candidatura de Huelva de nuevo es encabezada por la consejera de Inclusión, Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, quien vuelve a contar con Manuel Ándres González Rivera como número dos, seguido de Berta Sofía Centeno García y Alejandro Romero Romero (que han sido diputados en la XII legislatura) y de Francisca María Rosa Crespo (que no ha sido parlamentaria).

Respecto a la lista de Jaén, que encabeza la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García (Juan Bravo, en 2022), cuenta con el presidente provincial del partido, Erik Domínguez, como número dos (sube un puesto respecto a 2022), seguido de María Isabel Lozano Moral, Jesus Estrella Martínez y Elena Patricia González González.

Juanma Moreno vuelve a encabezar la candidatura de Málaga, donde le acompañan hasta tres consejeros de su Gobierno que en esta última legislatura no eran diputados: La de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España (número dos); la de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco (número cuatro), y el de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal (en el puesto quinto). El número tres de la candidatura es José Ramón Carmona (en 2022 fue en quinto puesto), mientras que en la lista no se incluye a una veterana del Parlamento como Esperanza Oña, que en 2022 concurrió en el cuarto puesto.

En cuanto a la candidatura de Sevilla, que vuelve a encabezar la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, cuenta como número dos con el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela (que no ha sido diputado), seguido, por este orden, de Susana Cayuelas Porras; de Toni Martín (portavoz del grupo parlamentario Popular); de Minerva Salas, y del secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera. La lista la cierra una histórica del PP, como es Amalia Gómez.

CANDIDATURAS "SÓLIDAS"

Tras la aprobación de las listas, el presidente del Comité Electoral del PP-A, Antonio Sanz, ha destacado que se trata de unas candidaturas "sólidas, preparadas y con una clara vocación de servicio", con las que el partido afronta las elecciones "desde la confianza, la estabilidad y la responsabilidad", con el objetivo de seguir "consolidando el proyecto de Juanma Moreno en Andalucía, un proyecto de presente y de futuro al servicio de todos los andaluces".

Asimismo, ha subrayado que estas listas son reflejo de "la unidad, la serenidad y la fortaleza" del PP de Andalucía, y representan una apuesta "firme por la continuidad de un modelo que aporta certidumbre, equilibrio y progreso a la comunidad". En este sentido, ha señalado que contar con perfiles con experiencia de gestión es "una garantía para seguir avanzando", al tiempo que ha defendido que el proyecto de Juanma Moreno ofrece a los andaluces "seguridad, estabilidad y un rumbo claro para afrontar con ambición y confianza los retos del futuro".



