Carolina España, número 2 en la lista de PP de Málaga al 17M, que encabeza Moreno y cierra Carlos Cabezas

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno (i), y la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España (d), en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP de Málaga ha aprobado en la tarde de este miércoles, a través de su Comité Electoral Provincial, la candidatura de la formación de cara a los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo, lista que a su vez ha sido ratificada por este órgano a nivel regional.

Así, al proyecto encabezado por Juanma Moreno, presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, se suma como principal novedad el jugador de baloncesto malagueño y campeón del mundo Carlos Cabezas en el número 17, conformando así un "equipo ganador" que contará con los consejeros Carolina España, Rocío Blanco y Arturo Bernal en los puestos dos, cuatro y cinco, respectivamente.

Además, el secretario general del PP malagueño y secretario tercero de la mesa del Parlamento andaluz, José Ramón Carmona, ocupa el número tres de la lista.

La candidatura la completan la presidenta de Nuevas Generaciones de Málaga, Jéssica Trujillo, en el número seis; seguida de Manuel Cardeña, Sandra Extremera y Víctor González en los puestos siete, ocho y nueve, respectivamente.

En el número diez se encuentra María José Escarcena, mientras que Daniel Castilla ostenta el puesto número once y Loli Caetano, el 12; si bien José María Ayala y Paloma Moreno les siguen en los números 13 y 14.

Por último, José Antonio Báez, Amalia Liñán y Carlos Cabezas cierran la candidatura en los números 15, 16 y 17, siendo los suplementes Inmaculada Matamoros, Juan Antonio Arrabal y María Dolores Bullón.

Por último, desde el PP malagueño han valoradado "la experiencia de los candidatos, que representan ampliamente a todas las comarcas y, por tanto, los intereses de los ciudadanos de toda la provincia".

