El PP de Cádiz presenta una lista con parlamentarios en sus primeros puestos y el consejero Antonio Sanz de número uno

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, atiende a los medios en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

CÁDIZ 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité Electoral Autonómico del PP de Andalucía ha aprobado elevar al Comité Electoral Nacional las candidaturas de los populares andaluces en las ocho provincias a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, donde Cádiz llevará en sus primeros puestos a actuales parlamentarios en la cámara andaluza y que tendrá al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, como cabeza de lista.

De esta manera, tras Sanz, los nombres que lo acompañan en esta lista gaditana hasta la posición ocho, coincidiendo con el actual número de parlamentarios por Cádiz, son Ana Mestre, Ignacio Romaní, Pilar Pintor, Antonio Saldaña, Auxiliadora Izquierdo, Ignacio González y Ascensión Hita, todos ellos presentes en la de 2022.

Respecto a esas listas de las elecciones de junio de 2022 al Parlamento andaluz, se han producido tres cambios a destacar, ya que entonces entraron como diputados los actuales alcaldes de Cádiz y Paterna de Rivera, Bruno García y Andrés Clavijo, respectivamente, además de María José Alba, que ha sido parlamentaria pero que ahora ha quedado fuera de la lista.

Además, la novedad de esta propuesta del PP es la incorporación como número uno de Antonio Sanz, que repite posición después de 14 años, cuando ya lo fue en las elecciones de 2012. Desde entonces y hasta los comicios de 2022, ha sido Ana Mestre la número uno de los populares gaditanos, que en esta ocasión ocupa el puesto dos.

En una nota del PP, el presidente del Comité Electoral del PP de Andalucía, Antonio Sanz, ha señalado que se trata de unas candidaturas provinciales "sólidas, preparadas y con una clara vocación de servicio", con las que su partido afronta las elecciones "desde la confianza, la estabilidad y la responsabilidad", y con el objetivo de "seguir consolidando el proyecto de Juanma Moreno en Andalucía, un proyecto de presente y de futuro al servicio de todos los andaluces".