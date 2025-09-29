Vox pide explicaciones al Gobierno por "uso" del Convento de las Hijas de la Caridad de Granada para acoger inmigrantes

GRANADA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Vox por Granada, Jacobo Robatto, ha exigido explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez por el "uso" del Convento de las Hijas de la Caridad, un palacete de interés histórico en el barrio de Bola de Oro, como "centro para la acogida de inmigrantes que gestiona la fundación privada Movimiento por la Paz y el Desarme".

En este sentido, el Grupo Parlamentario de Vox ha registrado una batería de preguntas en la Mesa del Congreso para conocer, entre otras cuestiones, si este centro ubicado en una zona residencial de la capital "está albergando a menas y a inmigrantes que han entrado en España de forma ilegal y el coste que tiene el uso de este inmueble para realizar esta actividad".

Según ha detallado en una nota de prensa este lunes, Vox también ha requerido información sobre" qué forma contractual o de cualquier otro tipo existe entre el Gobierno de España y la ONG Movimiento por la Paz y el Desarme para realizar esta actividad, además de conocer si se ha informado previamente a las autoridades municipales del nuevo uso de este inmueble y si se ha solicitado la autorización que proceda para llevar a cabo esta actividad".

Además, Jacobo Robatto ha detallado que, a comienzos de julio, se produjo un incendio en el perímetro de este palacete que alertó a los vecinos del barrio, muchos de los cuales no tenían conocimiento del nuevo uso que se le estaba dando a este edificio, al que ha dicho que "llegaron unos 40 inmigrantes en un primer momento según la información que ha transmitido la asociación de vecinos".

"Desde Vox exigimos la devolución a sus países de origen de los inmigrantes que entren de forma ilegal en España, pero al tiempo estamos reclamando que los vecinos puedan decidir, mediante consultas, si aceptan o no la instalación de centros de acogida de inmigrantes", ha subrayado el diputado.

Robatto ha concluido lamentando que "el bipartidismo imponga a las familias los efectos devastadores de la inmigración ilegal*sin contar con nadie". Sus preguntas a la Mesa del Congreso pasan en este contexto por saber si "se está albergando en el mencionado inmueble a inmigrantes que han entrado a España de forma ilegal".

También si "se está albergando en el mencionado inmueble a menores extranjeros no acompañados" y "qué forma contractual o de cualquier otro tipo existe entre el Gobierno de España y la ONG Movimiento por la Paz y el Desarme para realizar esta actividad en el mencionado inmueble".

Pregunta también Vox "qué coste tiene el uso de inmueble para la actividad que se lleva a cabo por parte de la ONG Movimiento por la Paz y el Desarme" y si "se ha comunicado a las autoridades municipales de forma oficial el nuevo uso al que se está destinando el inmueble". Por último se interesa por si "se ha solicitado a las autoridades municipales la autorización que proceda de acuerdo con la normativa municipal para la actividad que se está desarrollando en el mencionado inmueble".