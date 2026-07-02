Moreno tomará posesión como presidente de la Junta este domingo en un acto en el Palacio de San Telmo

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, tras lograr ser investido como jefe del Ejecutivo andaluz en la XIII legislatura. - María José López - Europa Press

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Juanma Moreno tomará posesión de nuevo como presidente de la Junta de Andalucía este domingo 5 de julio en un acto en el Palacio de San Telmo tras lograr la investidura en segunda votación este jueves gracias al apoyo de Vox, con quien ha cerrado un acuerdo de gobierno.

Así lo han confirmado fuentes de la Junta a Europa Press, aunque por el momento no se conoce la hora de inicio para dicho acto.

A su salida del Pleno del Parlamento tras ser investido, Moreno ha mostrado su satisfacción por lograr el respaldo de la cámara al mismo tiempo que ha destacado la "responsabilidad y esfuerzo" que requiere la tarea.

Sobre la composición del futuro ejecutivo, solo es seguro que estará presente el portavoz de Vox Andalucía, Manuel Gavira, ocupando una vicepresidencia y la consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.

En la intervención ante los medios tras la firma del acuerdo, Moreno ha manifestado que no tiene intención, "en principio, de ampliar" el número de consejerías respecto al actual en funciones, con lo cual va a ser "muy similar al que tenemos ahora". Ha señalado que a él le corresponde, "con tranquilidad y con serenidad", pensar en el resto del gobierno que tiene que nombrar, algo que hará a lo largo de la próxima semana. "Lo primero es hacer una estructura nueva de gobierno", ha apuntado.

Andalucía es la cuarta comunidad autónoma en la que, en los últimos meses, se cierra un acuerdo de gobierno entre PP y Vox. Así ha ocurrido también en Extremadura, Castilla y León y Aragón. En la historia de la autonomía andaluza, se han producido cinco gobiernos de coalición entre dos formaciones políticas.