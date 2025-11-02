Moreno traslada su pésame por el fallecimiento de Rafael de Paula, "un torero de arte" con "brillantez en su capote"

Archivo - El torero Rafael de Paula. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado su más sentido pésame a la familia del Rafael de Paula, tras su fallecimiento este domingo, a los 85 años, destacándolo como "un torero de arte" con "estilo propio y la brillantez de su capote".

Así lo ha expuesto el máximo responsable del Ejecutivo andaluz en un comunicado difundido en sus redes sociales, consultado por Europa Press, en el que ha resaltado que "deja su nombre grabado en la historia de la tauromaquia". Además, ha trasladado "un fuerte abrazo a su familia, a Jerez y al mundo del toreo".

Asimismo, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha expresado su "profunda tristeza", con la que ha despedido a "un grande del arte taurino".

"Su arte, su duende y su esencia quedarán para siempre en el ruedo y en el corazón del toreo", ha enunciado en sus canales oficiales, desenado al "maestro" que descanse en paz.

Por su parte, la alcaldesa de Jerez de Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha señalado que "el cielo abre su puerta grande para recibir a un jerezano de leyenda".

"Nos deja Rafael de Paula, genio del toreo y del arte, que llevó con orgullo el nombre de Jerez por todo el mundo", ha valorado, toda vez que ha expuesto su pésame a su familia, amigos y a toda la afición. "Su legado será eterno", ha apostillado.