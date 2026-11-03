Moreno urge al Gobierno más frecuencias de vuelo a precio limitado tras el accidente: "Andalucía vuelve a estar aislada"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, atiende a los medios tras el acto de entrega del premio 'Por un poder andaluz'. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha insistido al Gobierno central en "buscar alternativas y soluciones" ante el cierre de la conexión ferroviaria entre la comunidad y Madrid a consecuencia del accidente en Urda (Toledo), que le ha costado la vida al menos a 69 personas.

"Nosotros tenemos cinco aeropuertos en Andalucía. Oiga, refuercen las las líneas aéreas, con que haya más frecuencia, y también que se puedan limitar los precios para que los ciudadanos utilicen el avión para poder acceder a Madrid, Barcelona u otras ciudades", ha destacado este martes en una entrevista en 'El Programa de Ana Rosa' en Telecinco.

Asimismo, entre las posibles soluciones ha señalado que se estudie "la viabilidad desde el punto de vista ferroviario por otras vías". "No es solamente un desastre humano, sino un desastre económico y social. Ahora mismo, una vez más, Andalucía está aislada. Llevamos ya prácticamente un año con aislamientos mensuales que está teniendo un impacto económico y social", ha subrayado.

Moreno ha advertido del "impacto millonario" de la situación del servicio ferroviario en la economía andaluza y ha asegurado que están manteniendo reuniones con entidades vinculadas al sector turístico para "hacer un cálculo lo más exacto posible" de las pérdidas.

En paralelo, ha reclamado información sobre la situación en la que se encuentra actualmente el corredor ferroviario con Andalucía. "A nosotros nadie nos ha dado una información rigurosa, seria o contrastada sobre qué es lo que hay que hacer en este corredor para que sea seguro. Yo deseo que no se corte la línea porque tiene un impacto terrible en nuestra economía", ha aseverado.

"Eso va a suponer pérdidas de puestos de trabajo, pérdidas de oportunidades económicas. No creo que sea bueno asfixiar al tercer motor que tiene España en términos económicos. Por tanto, yo lo que pido es soluciones", ha remarcado Moreno.

En esta línea, el presidente de la Junta ha lamentado "el maltrato hacia los andaluces" por parte del ejecutivo central en falta de inversión en infraestructuras. En este sentido, ha señalado que la línea ferroviaria andaluza es "la única que sigue manteniendo un sistema de seguridad obsoleto" y que "en ocho años y medio solo se ha hecho tres kilómetros y medio de autovía nueva en Andalucía, en una comunidad que tiene una extensión similar a la de Portugal".

"A mí no me cabe otra explicación que teniendo fondos europeos, los Next Generation, teniendo recursos, teniendo capacidad, no hayan cambiado el sistema de seguridad pudiendo hacerlo desde el año 2021 que se adjudicó esa obra. Yo no puedo entenderlo salvo que haya negligencia, incapacidad y falta de voluntad por parte del gobierno del señor Sánchez", ha afirmado.

Ante esta situación, Moreno ha calificado de "inadmisible" que el ministro de Transporte y Movilidad, Óscar Puente, no haya presentado su dimisión. "Que ni el ministro ni nadie haya asumido una sola responsabilidad me parece algo que es no solamente sorprendente es que es absolutamente deleznable en una democracia", ha señalado.