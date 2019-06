Moreno ve "atrapada con Vox" a Susana Díaz, que le acusa de intentar "blanquear a la extrema derecha"

Actualizado 27/06/2019 14:27:27 CET

SEVILLA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha reprochado este jueves a la presidenta del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que siga "atrapada con Vox" en cada sesión del Pleno del Parlamento, mientras que la dirigente socialista le ha exigido que desvele su "pacto encubierto" con la extrema derecha, sin la cual no sería hoy jefe del Ejecutivo.

Moreno y Díaz han vuelto a protagonizar un crispado debate ante el Pleno del Parlamento. El presidente ha reprochado a Díaz que, sesión de control tras sesión de control, siga "atrapada con Vox", apuntando que han pasado ya más de cinco meses desde las pasadas elecciones autonómicas y sigue hablando de ese partido y no de los asuntos que preocupan a los andaluces.

"Sigue atrapada en el 2 de diciembre, cuando el eslogan de su campaña era Vox, Vox, Vox, y han pasado cinco meses y sigue hablando otra vez de Vox", ha dicho Moreno a Díaz, a quien ha querido "aclarar" que él ni milita ni ha votado a ese partido. Para Moreno, ka dirigente socialista "se equivoca" continuando con ese discurso sobre Vox y le ha aconsejado "mesura" y que le iría mejor si hablara ante el Pleno del Parlamento de los problemas de los andaluces.

Asimismo, el presidente no ha dudado en recordar a Susana Díaz que el PSOE ha logrado la alcaldía de Torremolinos (Málaga) gracias al voto de un exconcejal "transfuga" de Vox: "A ese no le hace ascos".

Ha dicho a la dirigente del PSOE-A que puede venir todas las sesiones del Pleno del Parlamento a hablar de Vox, pero que él le contestará hablando de Andalucía y del futuro de esta tierra.

Respecto a las manifestaciones de Díaz sobre la "inestabilidad" de un Gobierno andaluz que depende de la extrema derecha, el presidente le ha reprochado cómo puede considerar inestable un Ejecutivo que ha firmado un acuerdo para la aprobación de los presupuestos de la comunidad para 2019 y 2020. "¿A eso le llama inestabilidad política e institucional?", ha preguntado Moreno a Díaz, a quien ha pedido que no confunda "su inestabilidad política" con una supuesta inestabilidad del Gobierno andaluz: "Una cosa es su situación y otra cosa distinta es que hay un Gobierno andaluz sólido, estable y coherente".

Ha querido dejar claro que las consecuencias de ese acuerdo presupuestario serán "netamente positivas para el conjunto de los andaluces".

Durante el debate entre ambos ha surgido el asunto de la lucha contra la violencia de género, apuntando el presidente que él y Susana Díaz coinciden en un "98 por ciento" en la posición que tienen en materia de lucha contra esta lacra. "Lo único que nos diferencia es que yo nunca utilizo el sufrimiento de las mujeres víctimas de la violencia de género para rascar un puñado de votos. Esa es la única diferencia entre usted y yo", ha dicho Moreno a Susana Díaz.

En cuanto al asunto de la violencia intrafamiliar, término que el PSOE-A rechaza, Moreno ha explicado a Susana Díaz que habrá un teléfono gratuito sobre violencia intrafamiliar que será "completamente complementario" al teléfono para atender los casos de violencia de género. Ha preguntado a Díaz en este sentido si no cree que es necesario que haya un teléfono donde se atiendan los casos de violencia a mayores o de hijos a padres y madres, algo que también se debe combatir. Al mismo tiempo, ha pedido a Díaz que deje la "demagogia" y no se dé golpes de pecho cuando su Gobierno "dejó sin ejecutar el 75 por ciento de las ayudas a las víctimas de violencia de género".

Respecto al hecho de que Susana Díaz haya reprochado a Moreno su "silencio" tras las polémicas declaraciones del presidente del grupo parlamentario de Vox, Francisco Serrano, contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre La Manada, el jefe del Ejecutivo se ha limitado a señalar que a lo largo de su trayectoria vital y política él siempre ha respetado las decisiones judiciales le gustaran o no y que siempre ha respetado a las víctimas de la violencia de género.

TIENE MUY COMPLICADA LA ESTABILIDAD

Por su parte, Susana Díaz ha dicho a Moreno que por más que insista en la "normalidad" de su Gobierno, los hechos apuntan en la "dirección contraria", porque la realidad es que tiene "muy complicada la estabilidad" de su Ejecutivo tanto por sus socios de la extrema derecha como por la situación de miembros del propio Ejecutivo.

Susana Díaz ha indicado que Moreno tiene de socio a un partido como Vox, cuyo presidente del grupo parlamentario ha "denigrado" al Tribunal Supremo y ha acusado a los jueces de ceder "a las turbas feministas" y que ha llegado a decir que la única relación segura entre un hombre y una mujer será la "prostitución". "Ese es el partido al que usted le debe la presidencia, un socio que ha expresado su enfado por que se haya endurecido la pena para cinco violadores".

"Ha sido un espectáculo bochornoso y lo preocupante es que el Gobierno depende de esa fuerza", según ha dicho Díaz a Moreno, a quien además ha reprochado su "silencio" tras las palabras de Serrano. Después de que el presidente manifestara que coincide con ella en un 98 por ciento en materia de lucha contra la violencia de género, la dirigente socialista le ha pedido que "no se pegue al PSOE para blanquear su posición con la extrema derecha en la protección de las mujeres víctimas de la violencia machista".

"Nunca vamos a permitir que la violencia machista vuelva a entrar en los hogares y se considere intrafamiliar ni vamos a permitir que a cambio de un sillón y un gobierno se entregue la lucha de toda la sociedad andaluza a la extrema derecha como usted ha hecho", ha dicho a Moreno.

Asimismo, Susana Díaz ha insistido en demandar a Moreno que desvele a los andaluces, porque tienen derecho a saberlo, cuál es el coste de los acuerdos presupuestarios con Vox y si hay un "pacto encubierto" para retroceder en derechos y libertades, para disminuir el porcentaje de la educación pública o para que los datos de los enfermos andaluces que están en el SAS pasen a entes privados.

"Ese acuerdo le permite gobernar y mantener la presidencia y debemos conocerlo todos los andaluces y debe tener mucha claridad", ha recalcado Susana Díaz, quien ha dicho que aunque Moreno no sea militante ni votara a Vox, no sería presidente de la Junta sin el apoyo de ese partido porque el PP no ganó las elecciones: "Eso no puede olvidarlo", le ha dicho.