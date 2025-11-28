Moreno ve justificada la manifestación del PP ante un Gobierno "acorralado por la corrupción": "Intentaré ir"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este viernes en el Parlamento - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado justificada la manifestación que el PP ha convocado el domingo en Madrid frente a la "corrupción" del Gobierno de Pedro Sánchez, aunque no ha aclarado si acudirá.

En declaraciones a los medios de comunicación este viernes en el Parlamento andaluz, donde se desarrolla el Debate sobre el estado de la comunidad, Juanma Moreno ha apuntado que va a "intentar" acudir a la manifestación que convoca el PP "como consecuencia de la situación extrema que está viviendo España", con hechos como la entrada en la cárcel de José Luis Ábalos y Koldo García.

Ha indicado que José Luis Ábalos y Santos Cerdán, quien también estuvo en prisión, son dos personas "muy directamente implicadas en la dirección del PSOE y del Gobierno".

El Gobierno de Pedro Sánchez, según ha señalado, no tiene "mayoría social ni mayoría parlamentaria y está claramente acorralado por la corrupción".

"Creo que España tiene que lanzar un mensaje claro de que en esta situación no podemos seguir y que cuanto antes haya elecciones, mejor para todos", ha sentenciado.