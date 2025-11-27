Moreno afea al PSOE-A su "papelón" en el debate: En el último el caso Cerdán y hoy "a prisión Ábalos y Koldo"

1031270.1.260.149.20251127170832 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno en su turno de réplica a la portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, en el transcurso del Debate de la Comunidad Autónoma de la actual legislatura. A 27 de noviembre de 2025 en Sevilla (Andalu - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha puesto de manifiesto el "papelón" del PSOE-A este jueves en el Debate sobre el estado de la comunidad, tratando de "desgastar" a su Gobierno y de "embarrar", precisamente el día en que se conoce la entrada en prisión del exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García.

"Qué papelón", ha trasladado Moreno en su turno de réplica a la intervención de la portavoz del grupo del PSOE-A, María Márquez, en el Debate sobre el estado de la comunidad que se celebra este jueves y viernes en el Parlamento.

Moreno se ha referido a las "curiosidades de la vida" porque cuando se celebró el debate general sobre la situación de Andalucía el pasado mes de junio, acontecieron los hechos sobre el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y su posterior entrada en prisión, mientras que hoy, en el Debate de la Comunidad, el juez manda a la cárcel a José Luis Ábalos y Koldo García.

"Le pasó en el verano y le ha vuelto a pasar otra vez", ha dicho Juanma Moreno a Márquez, en referencia a la "mala situación" por la está atravesando el PSOE. "Independientemente de que estén pasando por un mal momento político, eso no les debe llevar ni a la radicalidad ni a la confrontación ni a las posiciones extremas", ha añadido el presidente.

Ha aconsejado a los socialistas que no se "dejen arrastrar por la la angustia ni por la situación extrema por la que están pasando" y se sitúen en la "serenidad" para debatir en el Parlamento.

"¿Por qué quieren embarrar el debate, porque no tienen argumento ni propuestas?", según ha planteado Juanma Moreno al PSOE, un partido "absolutamente acorralado por la incoherencia", por "sentencias judiciales" y por "la corrupción". Ha advertido a los socialistas de que "embarrando" el debate no van a lograr "tapar lo que está pasando en el PSOE y en el Gobierno de España".

Asimismo, Juanma Moreno ha "preguntado dónde está la líder de la oposición", en referencia a la secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Cuando se celebra el "principal debate político" de Andalucía, Moreno ha planteado "dónde está la persona que representa al PSOE-A y que quiere ser la presidenta de todos los andaluces". A su juicio, se pone de manifiesto que es "completamente incompatible y antagónico ser la delegada de Sánchez y la número 2 en el Gobierno de España y ser candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía".

"Si no está aquí para oírnos, ¿cómo va a interpretar Andalucía? Si ni su cabeza está aquí, ni físicamente está aquí, ni sus anhelos, ni sus sueños, ni sus deseos están en Andalucía", ha dicho Juanma Moreno sobre Montero.

Según el presidente, los socialistas están "perdidos completamente y por eso se aferran a cualquier posibilidad de desgastar al gobierno andaluz, aunque sea mintiendo, manipulando y tergiversando".

Tras reprocharle María Márquez que no se haya referido a lo sucedido en la Diputación de Almería con el 'caso Mascarillas', Moreno ha insistido en que el PP no ha tenido que esperar "ni a un auto ni a una sentencia" para suspender de militancia a los afectados.

"Hemos tenido una actuación rápida y ejemplar y se han depurado responsabilidad en 48 horas, dimitieron el presidente y el vicepresidente de la Diputación", según ha señalado Juanma Moreno, quien ha señalado que, además de los cambios a nivel de partido, el lunes ya habrá un nuevo presidente de la institución provincial.

Moreno ha recordado a la portavoz del PSOE los casos en la provincia de Almería que afectan a los socialistas, como el caso de la alcaldesa de Cantoria, "a la espera de juicio por prevaricación y tráfico de influencias", o al alcalde de Lubrín, "investigado por prevaricación, falsedad y contratación irregular".