Moreno ve "normal" que muchos países estén reconociendo el estado palestino

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado este lunes "normal" que muchos países estén reconociendo el estado palestino.

Para Moreno, dada la situación "de sufrimiento" que se está viviendo en Gaza, con una "matanza en directo", "lógicamente es normal que muchos países hayan decidido poder reconocer al estado palestino".

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, ha indicado que el pueblo palestino "tiene derecho a un estado". Ha defendido la existencia de los dos estados, el palestino y el israelí.

En su opinión, para que haya paz "duradera y estabilidad" se tienen que producir una serie de cosas, como "la desaparición del grupo terrorista Hamás", que tiene que entregar "los rehenes de manera inmediata", y que Israel "haga un alto el fuego de manera inmediata" para acabar con el "sufrimiento que estamos viendo y que a todos nos descarna y nos deja absolutamente preocupados e inquietados".