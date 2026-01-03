Moreno: "Venezuela merece futuro democrático y en paz en el que se respeten los derechos del pueblo que clama libertad"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que están "muy pendientes" de la situación de Venezuela y de los andaluces que viven en un país que, ha dicho, "merece un futuro democrático y en paz" y que se respeten "los derechos de un pueblo que clama libertad y democracia".

Así se ha expresado Moreno a través de su perfil en la red social 'X', consultado por Europa Press, después de que Estados Unidos llevara a cabo este sábado una serie de ataques sobre territorio venezolano que han culminado con la captura del presidente, Nicolás Maduro.

"Estamos muy pendientes de la situación de Venezuela y de los compatriotas que viven allí. Venezuela merece un futuro democrático y en paz en el que se respeten los derechos de un pueblo que clama libertad y democracia", ha indicado en el mensaje en sus redes sociales.

