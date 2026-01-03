IU Andalucía condena "la agresión imperialista" de Estados Unidos sobre Venezuela y "el secuestro del presidente Maduro"

El coordinador regional de IU-A y diputado en el Congreso, Toni Valero, en una imagen de archivo. - IU

MÁLAGA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IUCA y diputado por Sumar, Toni Valero, ha expresado la condena de la coalición de izquierda "de manera rotunda a la agresión militar estadounidense sobre Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro". "Estados Unidos vulnera el derecho internacional, la soberanía del pueblo venezolano y amenaza a toda América Latina", ha dicho.

"Somos muy conscientes de que Trump va a por todas, a por los recursos naturales de América Latina, a someter a la Unión Europea y a llenar de desinformación las redes sociales para aupar a sus aliados reaccionarios en España y en Europa", ha asegurado en una nota de audio.

Por eso, Valero ha asegurado que desde Izquierda Unida de Andalucía van "a participar en las muestras de repulsa a esta agresión imperialista".

"Saldremos a las calles en defensa de la paz, de la soberanía de los pueblos y del derecho internacional. Seremos parte de todas las concentraciones y movilizaciones que se den a lo largo y ancho de Andalucía, porque Andalucía es tierra de paz y el pueblo andaluz es solidario", ha finalizado.