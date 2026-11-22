El presidente del PP de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno (Fotografía de Archivo) - Francisco J. Olmo - Europa Press

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP andaluz y presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este domingo que "estamos a la estrecha distancia de un voto de cambiar las cosas" y de que se inicie una "nueva etapa política" en España con un gobierno del Partido Popular, que acabe con el "abandono" que ha sufrido Andalucía durante ocho años con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En un acto público en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Moreno ha reclamado "votar masivamente" en las elecciones generales del 29 de noviembre, para lograr una "mayoría social amplia que respalde los cambios que necesita España y un futuro mejor con el PP y Alberto Núñez Feijóo".

Ha manifestado que el "abandono" al que el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha sometido a Andalucía en estos años tiene consecuencias, "el miedo": "Miedo a coger un tren", "a echar gasolina", a hacer la compra por los elevados precios, a que "llueva mucho porque el estado no va a acudir a nuestro auxilio", o "miedo a que no llueva, porque tenemos sequía y tampoco nos han echado un cable", ya que ni una sola de las 90 obras hidráulicas de interés general del estado se "ha ejecutado".

"Frente a ese miedo, nosotros tenemos que introducir la semilla de la esperanza, de la ilusión, de un nuevo porvenir y de un nuevo futuro", ha trasladado Juanma Moreno.

Ha insistido en denunciar el balance "tan pobre" del Gobierno de Pedro Sánchez en la provincia de Sevilla y en Andalucía: "Por mucho que miremos el mapa, es que no vemos nada". Según Moreno, ha sido el ejecutivo español "más antiandaluz y más antisevillano" de la historia.

"¿Qué ha construido en toda Andalucía?, solamente ha construido tres kilómetros y medio de autovía en más de ocho años, y ninguno de los grandes proyectos que teníamos para Sevilla y la provincia se ha puesto en marcha", ha indicado Juanma Moreno, que se ha referido a la SE-40 o al enlace entre el aeropuerto y la estación de trenes de Santa Justa.

"La única inversión, que era la del puente del Centenario, ampliar un carril más, la adjudicaron en el año 2021, empezaron con los líos, con Fomento, con el Koldo, con Ábalos, con la madre que los parió a todos, porque al final el puente está parado, tenemos un problema, no está adjudicado y es una obra necesaria y fundamental para la movilidad de Sevilla", ha indicado.

"Ese es el ejemplo, es el monumento más amplio que tenemos en la provincia de la enorme dejadez que ha tenido el Gobierno de Sánchez con Sevilla y con toda Andalucía", ha añadido.

Según Juanma Moreno, el Gobierno ha "perjudicado" a Andalucía en el reparto de inversiones y con los "pactos con los separatistas catalanes y vascos que también han ido en detrimento claramente" de esta comunidad.

Ha expresado la "suerte de que estamos a la estrecha distancia de un voto de cambiar las cosas, de que estábamos tan solo a siete días para que iniciemos una nueva etapa política en España, donde haya un gobierno normal y un presidente que se preocupe por resolver los problemas de los españoles y no por generar más problemas, y que nos trate a todos igual, a andaluces, vascos, catalanes o madrileños".

"Que tengamos un gobierno a la altura de España y de los españoles; eso es lo que tenemos que hacer y lo que podemos conseguir el próximo domingo", ha añadido.

Por su parte, el cabeza de lista del PP al Congreso por Sevilla, Juan Bravo, ha manifestado que queda una semana "para tirar el muro de Sánchez". "Vamos a ganar por los españoles, que se merecen el cambio", ha dicho.