Motril (Granada) suspende la Cabalgata de Reyes Magos de este lunes por la previsión de lluvia

Coronas de los Reyes Magos. - AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Motril ha anunciado este domingo la suspensión de la Cabalgata de Reyes prevista para este lunes, 5 de enero, debido al aviso amarillo por lluvias emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha lamentado esta noticia que "se realiza de forma muy premeditada y tras diversas reuniones", según una nota remitida por el Consistorio. " Ha primado en todo momento "mantener la seguridad de los motrileños y motrileñas, especialmente ante una alerta amarilla emitida en las últimas horas por la Aemet y los servicios de emergencia de la Diputación Provincial", ha afirmado.

"El mecanismo de organización de este evento requiere la movilización de muchos recursos y servicios, pero durante las próximas horas estaremos atentos en caso de que la alerta amarilla pueda remitirse para la realización de una cabalgata estática en el Pabellón Municipal, aunque lo vemos muy complicado", ha subrayado la primera edil.

Por último, la alcaldesa ha informado que, durante la mañana del día 5 de enero, en el Ayuntamiento de Motril "se va a recibir a Los Reyes Magos de Oriente para entregarles la llave mágica que abre las casas de todos los motrileños". El acto tendrá lugar a las 10,30 horas.