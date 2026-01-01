Muere el concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Granada, Juan Ramón Ferreira

Juan Ramón Ferreira, concejal del PP en el Ayuntamiento de Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha decretado un día de luto oficial ante el fallecimiento, este pasado miércoles, 31 de diciembre, de quien era cuarto teniente de alcalde y concejal delegado del Área de Cultura y Turismo, Juan Ramón Ferreira Siles (PP).

El Consistorio granadino ha informado de este fallecimiento en un comunicado en el que la alcaldesa presidenta de la Corporación, Marifrán Carazo, ha lamentado la muerte del concejal.

Además, el Ayuntamiento ha informado de que ha decidido decretar un día de luto oficial en la ciudad, al tiempo que traslada su "más sentido pésame a toda su familia y seres queridos".

La propia alcaldesa, Marifrán Carazo, ha compartido su pesar por esta noticia en un apunte en su cuenta en la red social 'X' que ilustra con una fotografía suya junto al concejal fallecido, y en el que define a Juan Ramón Ferreira como "un hombre especial, buen compañero, padre y amigo" que puso "empeño y voluntad" en su "vida pública, al servicio de su ciudad, Granada".

La regidora concluye su apunte trasladando públicamente su "agradecimiento" y "cariño" hacia Ferreira, al que desea que descanse en paz.

También el presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, se ha hecho eco de este fallecimiento en su cuenta de 'X', donde ha publicado un apunte en el que reivindica a Ferreira como "una de esas personas que honraba la política con su presencia".

"Buen compañero, buen amigo. Nos deja demasiado pronto. Un abrazo muy grande y todo mi cariño a su familia", concluye el mensaje del presidente en relación a Juan Ramón Ferreira, que fue también parlamentario del PP-A en la Cámara andaluza.