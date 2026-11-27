Archivo - Vista de Villanueva del Arzobispo (Jaén). - AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO - Archivo

JAÉN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 46 años ha fallecido tras volcar el tractor que conducía en un olivar situado en la zona de la Venta del Pino, junto a la carretera del Tranco, la A-6202, en el término municipal de Villanueva del Arzobispo (Jaén).

Desde el 112 se ha indicado que el accidente se ha producido a primera hora de la mañana, coincidiendo con el inicio de la jornada de recolección de la aceituna. Ha sido un familiar el que ha dado la voz de aviso al 112 informando del accidente que había dejado atrapado al conductor del tractor al volcar sobre el terreno.

La sala coordinadora ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a los Bomberos de Úbeda, a la Policía Local, a la Guardia Civil, al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo.

Los operativos de emergencia desplazados al lugar han confirmado al 112 que no se ha podido hacer nada por salvar la vida de este hombre ya que el fallecimiento ha sido en el acto. Se ha activado el protocolo judicial.