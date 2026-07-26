Muere un hombre de 53 años tras colisionar su camión con una mediana en la A-4 a la altura de Bailén (Jaén)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061 (imagen de archivo) - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

BAILÉN (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 53 años ha fallecido a las 14,45 horas del pasado sábado, 25 de julio, tras colisionar su camión con la mediana en el kilómetro 300 de la A-4 sentido Madrid, en el término municipal de Bailén (Jaén).

Según han detallado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, tras recibir avisos hallaron a un varón "desmayado en la cabina".

Tal y como ha concretado el servicio adscrito al Gobierno andaluz, activaron a bomberos, Policía Local y servicios sanitarios, que nada pudieron hacer para salvar la vida de la víctima.