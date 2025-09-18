Muere un hombre de 82 años tras ser atropellado en Úbeda (Jaén)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

JAÉN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 82 años ha muerto en el municipio jiennense de Úbeda al no poder superar las lesiones que sufrió tras ser atropellado en la avenida de la Libertad.

Los hechos ocurrieron en torno a las 9,50 horas de este miércoles, cuando el 112 recibió el aviso por una persona atropellada en la citada vía, a la altura de la gasolinera, según han indicado a Europa Press fuentes del servicio unificado de emergencias.

Se alertó tanto a Policía Local como a sanitarios, que se desplazaron hasta el lugar y lo trasladaron con vida al Hospital San Juan de la Cruz, de la misma ciudad. Sin embargo, falleció horas después en este centro, según han señalado fuentes sanitarias.