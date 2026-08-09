Muere un hombre en un accidente de tráfico entre una moto y un quad en Jete (Granada)

Archivo - Imagen de archivo de un quad. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 44 años ha fallecido en un accidente de tráfico entre un quad y una moto en una carretera de Jete (Granada), según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

En una nota, el 112 ha detallado que el siniestro ha tenido lugar a las 16,15 horas de esta tarde en la A-4050, a la altura del kilómetro 52 y de la salida de Jete hacia Otívar. De inmediato se ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado un helicóptero médico, a la Guardia Civil de Tráfico y a mantenimiento la vía.

Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento de un varón de 44 años en el lugar del accidente tras recibir asistencia. No ha trascendido si la víctima era el motorista o el conductor del quad.