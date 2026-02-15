Muere el hombre herido tras una agresión con un arma de fuego y detienen al presunto autor en Linares (Jaén)

Archivo - Agente de la Policía Nacional (imagen de archivo). - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LINARES (JAÉN), 15 (EUROPA PRESS)

El hombre de 49 años que permanecía ingresado en el Hospital San Agustín ha fallecido este domingo, 15 de febrero, a causa de la agresión que sufrió este pasado sábado con arma de fuego en la localidad de Linares (Jaén), así como se ha llevado la detención del presunto autor, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor este pasado sábado, poco después de producirse la agresión a manos de un arma fuego, suceso por el cual, el Cuerpo ha abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro.

Tal y como han indicado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el hombre se encontraba ingresado en el Hospital San Agustín de la mencionada localidad jiennense. La Sala Coordinadora 112 Andalucía activó a dotaciones de la Policía Local, Policía Nacional y a personal sanitario para evaluar el estado de salud del afectado, con "pronóstico grave".