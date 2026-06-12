Muere un joven de 23 años en una colisión entre un camión y un coche en Villanueva de Córdoba

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.
Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. - 112 ANDALUCÍA - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 12 junio 2026 13:33
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VILLANUEVA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 12 (EUROPA PRESS)

Un joven de 23 años de edad ha fallecido este viernes en un accidente de tráfico con una colisión entre un camión y un coche en la carretera A-424, en el término municipal de Villanueva de Córdoba.

Según han informado desde el Servicio de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía y fuentes cercanas a la investigación, el suceso ha tenido lugar sobre las 06,30 horas en el kilómetro 36 de la citada vía, por causas que ahora se investigan.

A la zona se trasladaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Pozoblanco, que excarcelaron al joven, personal de Mantenimiento de Carreteras y los facultativos sanitarios, que atendieron y evacuaron al herido al Hospital de Pozoblanco, pero ha fallecido.

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