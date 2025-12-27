Muere un joven de 26 años al salirse de la calzada su turismo en la A-92 en Santa Fe (Granada)

Lugar del accidente en la A-92. - 112 EMERGENCIAS ANDALUCÍA

SANTA FE (GRANADA), 27 (EUROPA PRESS)

Un joven de 26 años ha perdido la vida en un accidente de tráfico registrado en la noche de este pasado viernes, 26 de diciembre, en la autovía A-92, a su paso por la localidad granadina de Santa Fe, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota de prensa, la entidad ha detallado que el siniestro ha tenido lugar en el kilómetro 233 de la autovía A-92 en sentido Sevilla, al filo de la medianoche, cuando en el 112 se recibió la llamada de un testigo informando del accidente. En ella alertaba de la gravedad del estado del conductor tras salirse de la vía el turismo y caer en un descampado.

Hasta el lugar se desplazaron entonces efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Guardia Civil de Tráfico y Parque de Maquinaria. Los servicios sanitarios no pudieron más que certificar el fallecimiento del conductor del turismo, un conductor de 26 años de edad.