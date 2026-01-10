Muere una niña de diez años y cuatro personas resultan heridas en la colisión de dos coches en Zuheros (Córdoba)

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero del 112. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ZUHEROS (CÓRDOBA), 10 (EUROPA PRESS)

Una niña de diez años de edad ha muerto este sábado y otras cuatro personas han resultado heridas en una colisión frontal entre dos vehículos en el municipio cordobés de Zuheros, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota, la sala coordinadora ha detallado que el accidente se ha producido en la carretera A-318, cuando dos coches han chocado en el kilómetro 67. Al lugar, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha desplazado un helicóptero y unidades médicas de Baena, Luque, Cabra y Doña Mencía.

Según fuentes de los servicios de emergencias del SAS, una menor de diez años ha fallecido en el siniestro y otros cuatro ocupantes han resultado heridos de diversa consideración.