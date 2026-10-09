Muere una persona en una colisión múltiple en la A-92 a su paso por Huétor Tájar (Granada)

Archivo - Imagen de archivo de Guardia Civil de Tráfico. - 112 - Archivo

GRANADA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha muerto en una colisión múltiple con varios vehículos implicados en la carretera A-92 la localidad granadina de Huétor Tájar, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El siniestro ha tenido lugar a la altura del kilómetro 196 de la A-92, sentido Sevilla, sobre las 10,45 horas. El teléfono 112 ha recibido el primero de varios avisos en el que se alertaba de una colisión múltiple con varios vehículos implicados; en las llamadas se indicaba que había personas atrapadas y heridas en el interior de uno de los coches.

De inmediato, la sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a los Bomberos del Consorcio Provincial, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a Mantenimiento de la vía.

Los operativos de emergencia han confirmado que una persona, de la que no han trascendido datos, ha perdido la vida en este siniestro. La circulación ha estado condicionada y se han producido retenciones.