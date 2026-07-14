Muere un trabajador de 55 años al caerle encima una pieza de hierro en una nave de Torredonjimeno (Jaén)

Archivo - Una ambulancia. Archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

JAÉN 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 55 años ha muerto en la tarde de este martes al caerle encima una pieza de hierro en una nave de la localidad jiennense de Torredonjimeno.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en su página oficial, consultada por Europa Press, el accidente se ha producido a las 18,46 horas, cuando un testigo ha alertado del siniestro en una nave de la calle Nicaragua.

Al lugar han acudido efectivos de Guardia Civil, Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias 061. Este último ha certificado la muerte del operario y ha solicitado la activación del protocolo judicial. Se ha alertado de igual forma a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.