Herido tras ser apuñalado en Málaga capital

Imagen de una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061 - 112

MÁLAGA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 34 años ha resultado herido en la tarde de este martes tras ser apuñalado en Málaga capital, según han informado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía.

Los hechos han tenido lugar sobre las 15.45 horas cuando varios testigos han alertado al 112 de que un hombre había sido apuñalado en la calle Puerto, en la capital.

De inmediato, dieron aviso a los servicios sanitarios y de la Policía Nacional. Al parecer, según los testigos que avisaron al 112 el presunto agresor huyó del lugar de los hechos. Por su parte, el herido fue evacuado al Hospital Regional de Málaga.