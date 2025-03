Un muestreo en 12 provincias revela nuevos datos sobre la ecología y distribución de la 'mosca del gusano ocular'

CÓRDOBA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un equipo interdisciplinar de distintas universidades y centros de investigación españoles, coordinado por la Universidad de Córdoba (UCO), ha llevado a cabo un estudio en 12 provincias españolas sobre la distribución, ecología y comportamiento de las moscas del género 'Phortica', un grupo de dipteros hasta ahora escasamente estudiado. Este género, que abarca cinco especies de pequeñas moscas documentadas en Europa, incluye a la conocida como 'mosca de la fruta zoofílica' o 'del gusano ocular oriental'.

Tal y como ha indicado la UCO en una nota, ésta última es de "especial relevancia" por su papel como principal vector de Thelazia, un parásito ocular que afecta a diversas especies animales y a humanos, consolidándose como patógeno zoonósico emergente en Europa.

Coordinado por la Universidad de Córdoba, el estudio ha incluido un extenso muestreo realizado en agosto de 2023, mes de máxima actividad de estos insectos. Se instalaron 25 puntos de muestro ubicados en 12 provincias españolas, permitiendo analizar la actividad de más de 1.400 ejemplares. Además, se llevó a cabo una revisión de registros históricos sobre la presencia de 'Phortica' en España durante los últimos 90 años, lo que ha facilitado la elaboración de mapas de distribución detallados.

Entre los principales hallazgos, la investigación ha revelado una mayor presencia de estas moscas en áreas boscosas de altitud media y alta, especialmente en ecosistemas dominados por robles, con una mayor incidencia en zonas rurales del centro y norte del país.

Según ha explicado Daniel Bravo, profesor de la UCO, estos datos permitirán "esclarecer la distribución de estos vectores emergentes cuya importancia radica en su comportamiento zoofílico conocido como 'lacrifagia'" y que consiste en alimentarse de lágrimas de otros animales, ricas en sales y proteínas.

Es precisamente durante este proceso cuando se produce la transmisión del parásito Thelazia: las moscas infectadas depositan las larvas del parásito en la mucosa ocular del hospedador y, una vez que estas se desarrollan, vuelven a ser recogidas y transmitidas por nuevas moscas, completando así el ciclo de transmisión de la thelaziosis.

Además del riesgo sanitario, este comportamiento representa un problema adicional en ciertas regiones durante los meses de verano, donde la alta actividad de estas moscas genera molestias significativas y estrés en humanos y animales, una situación reflejada en diversos reportes recogidos en el estudio.

El trabajo, por otro lado, incluye un análisis detallado mediante técnicas morfológicas y moleculares, lo que ha permitido caracterizar nuevas secuencias genéticas y descriptores específicos. Como ha destacado el investigador del CSIC Mikel González, primer firmante del estudio, "estos análisis han confirmado que la especie 'P. oldenbergi' pertenece a un grupo diferenciado dentro del género, y aunque se consideraba rara en España nuestros resultados muestran que está ampliamente distribuida por la geografía española, lo que subraya la necesidad de ampliar estudios sobre estos vectores".

El estudio, publicado recientemente por la revista 'International Journal of Veterinary Science and Medicine', ha sido distinguido con el premio 'One Health 2024' otorgado el pasado mes por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid, y patrocinado por el Ilustre Colegio de Veterinarios de esta provincia. Este reconocimiento pone en valor la importancia del trabajo en el ámbito de la sanidad animal y la salud pública, destacando su contribución al conocimiento y prevención de enfermedades zoonósicas emergentes.