Una mujer acepta en Jaén cuatro años de internamiento por matar a su hijo de 6 años bajo "un brote psicótico agudo"

La acusada ante el tribunal - EUROPA PRESS

JAÉN 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La mujer de 34 años que en abril de 2024 mató a su hijo de seis años durante un "brote psicótico agudo" ha reconocido los hechos y se ha conformado con una pena de cuatro años de internamiento en un centro psiquiátrico. La pena se ha impuesto una vez que se ha contado con hasta tres informes que respaldan que la acusada en el momento de los hechos tenía mermadas sus facultades intelictivas y volitivas debida a su estado de enajenación mental.

Ha sido una conformidad alcanzada en un procedimiento que estaba previsto juzgarse con un tribunal de jurado por un delito de asesinato. El que se le haya reconocido la eximiente completa de alteración psíquica conlleva que la acusada esté exenta de responsabilidad criminal por el delito de asesinato.

El artículo 20.1 del Código Penal establece que está exento de responsabilidad criminal "el que, al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión".

Por ello, al Ministerio Público, tal y como recoge el Código Penal en el artículo 101.1, solo ha podido pedir que se le aplique como medida de seguridad el "internamiento psiquiátrico por tiempo máximo de cuatro años sin perjuicio de su mantenimiento, cese sustitución por otras medidas en función de la peligrosidad de la acusada".

De esta forma, la acusada no tendría que agotar los cuatro años de internamiento, sino que podrá salir antes en libertad si así lo estima el equipo de tratamiento del centro psiquiátrico.

Además, accesorias se le ha impuesto la medida de libertad vigilada durante cinco años consistente en prohibición de comunicarse por cualquier medio y acercarse a menos de 200 metros a su hijo, así como de sometimiento a tratamiento médico externo de salud mental.

Asimismo, en concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a su hijo en la cantidad de 15.000 euros en concepto de daño moral por la pérdida de su hermano pequeño.

Ha sido en la sala de vistas de la Audiencia de Jaén donde la acusada ha mostrado su conformidad con las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal y a las que se ha adherido su defensa. En la causa no había personada acusación particular.

Fue en febrero de 2025 cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén acordó la libertad provisional para la acusada, que llevaba en prisión preventiva desde abril de 2024. Desde que quedó en libertad comparece en el juzgado el 1 y el 15 de cada mes. Además, sigue el tratamiento psiquiátrico y cada 15 días se remite al juzgado informe médico de salud mental.

El abogado defensor, Francisco Navea, ha indicado a los medios que el acuerdo "era de esperar" porque los sucesivos informes del Instituto de Medicina Legal "otorgaban una eximente completa respecto de la responsabilidad penal". "No nos quedaba más que llegar al acuerdo. Ella asumía la culpa y ella asumía la pena", ha apuntado el letrado.

Ha añadido que la acusada "siempre declaró que había cometido los hechos", aunque inicialmente dijo no acordarse de nada, posteriormente con el tratamiento ha llegado a admitirlo. "No creo que incluso ella sea consciente aún de lo que ha ocurrido", ha dijo el abogado en una causa que ha definido como "muy compleja" desde el punto de vista técnico, ya que, según el letrado, es la primera eximente completa que se reconoce en la Audiencia de Jaén y "la quinta a nivel de España".

LOS HECHOS

Los hechos sucedieron el 29 de abril de 2024 cuando el 061 se trasladó a un domicilio de la calle Frente a Jesús, número 2 por un supuesto intento de suicidio. Cuando llegaron se encontraron a una mujer en la cama con diversas heridas de arma blanca supuestamente autoinflingidas. A su lado yacía el cuerpo sin vida de un menor de seis años

Mientras que por el menor no se pudo hacer nada, la madre fue trasladada al Hospital Neurotraumatológico para ser atendida de las heridas de arma blanca que presentaba y allí quedó ingresada en psiquiatría.

Según recoge el escrito del Ministerio Fiscal, durante la madrugada la acusada "sufrió un brote psicótico agudo con predominio de ideas delirantes de tal intensidad que afectó totalmente a sus facultades intelictivas y volitivas, anulándolas y percibiendo una realidad falsa". Bajo ese estado mental que "alteraba totalmente la realidad que percibía", mató a su hijo de seis años, que dormía con ella, y al que asfixió con la almohada.