Muñoz-Atanet lamenta la "falta respuesta" del Gobierno para revisar la red ferroviaria: "Es imposible hablar con ellos"

El consejero de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet, durante el turno de preguntas en una nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía. - María José López - Europa Press

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha criticado la "pésima gestión" del sistema ferroviario andaluz por parte del Gobierno central y ha lamentado la falta de respuesta a la petición de la Junta para hacer una revisión del sistema ferroviario andaluz.

"Nosotros desde el 2019 llevamos reclamando al Gobierno central la necesidad de hacer una revisión del sistema ferroviario de Andalucía. Lo hemos pedido por carta, de forma presencial, en reuniones. La respuesta es ninguna, es cero. Y cada vez vamos a peor", ha afirmado este viernes durante un desayuno informativo de Europa Press Andalucía con el patrocinio de Sando en la Fundación Cajasol.

El consejero ha asegurado que el servicio de cercanías, media distancia y alta velocidad, que son competencia del estado, han perdido en los últimos años viajeros en ciudades como Sevilla, con dos millones menos, y Málaga, con un millón menos.

"No está acompasada la inversión en mantenimiento de infraestructura ferroviaria a la solicitación que se está produciendo en la infraestructura. Ahora mismo están pasando tres veces más trenes de los que pasaban antes. Y si eso se produce, tú tienes que poner tres veces más presupuesto del que se ponía antes. Si haces esa regla, te das cuenta de que se está invirtiendo menos que antes en conservación", ha explicado.

Asimismo, ha puesto el foco en la situación de la provincia de Jaén y Almería. "Tenemos a Jaén aislada, a Almería, el primer puerto de España, prácticamente aislada. ¿Pero cómo es posible que no tenga ahí una conexión ferroviaria potentísima?", ha subrayado.

En esta línea, el consejero ha puesto el foco en la "coordinación" entre administraciones para solucionar la situación, aunque ha señalado que "no hay coordinación ninguna con el Gobierno Central porque es imposible hablar con ellos".

En contraposición, Muñoz-Atanet ha destacado el aumento de viajeros en metros, tranvías y autobuses, gestión de la Junta de Andalucía. "Hemos pasado de 70 millones de viajeros en el 2018 a 150 millones en este año. Eso es una buena gestión", ha remarcado.

MANO TENDIDA AL GOBIERNO PARA LAS COMPETENCIAS FERROVIARIAS

Por otro lado, el responsable de Fomento se ha mostrado "abierto al diálogo" con el Gobierno para abordar la posible cesión de las líneas férreas que discurren íntegramente por territorio andaluz. Sin embargo, ha puesto el foco en las "condiciones" de la infraestructuras.

"Tú no puedes recibir una infraestructura tal y como está, además en la situación tan compleja como tenemos actualmente, con limitaciones de velocidad por todos lados. Lo primero es recibir la infraestructura en buenas condiciones. Recibir, además, la financiación para las nuevas infraestructuras que haya que ampliar. Y también recibir el personal que se vaya a ocupar de esa infraestructura", ha explicado Muñoz-Atanet.

"Eso nosotros no lo hemos visto con este Gobierno. Sí lo hemos visto con los Rodalíes en Cataluña, pero con Andalucía no", ha puntualizado el consejero quien ha lamentado que "solo se haya convocado una conferencia sectorial en cuatro años".

"Una, en el orden del día no se hablaba de carreteras, no se hablaba de cercanías, no se hablaba de ferrocarriles de ningún tipo. O sea, pretendían hablar de su idea etérea de la movilidad sostenible, pero no hablaban de la realidad. No querían hablar de eso", ha aseverado.

Preguntado por si un eventual cambio de gobierno podría haber un cambio en las "prioridades" del ejecutivo central, ha señalado que "supone que si".