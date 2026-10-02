Andalucía pide al Gobierno que haga "todo lo que esté en su mano" para tener corredores Mediterráneo y Atlántico en 2030

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, en el desayuno de Europa Press Andalucía en la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Sando. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet, ha exigido este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez que haga "todo lo que esté en su mano" para tener los corredores Mediterráneo y Atlántico listos en 2030. "La red logística de Andalucía tiene que tener las conexiones ferroviarias comprometidas por el Estado. Sin los corredores Mediterráneo y Atlántico, todo ese esfuerzo de dotar de suelo logístico a Andalucía quedará en balde".

En un desayuno informativo organizado por Europa Press Andalucía en la Fundación Cajasol, con el patrocinio de Sando, Muñoz-Atanet ha recordado los proyectos que ha impulsado la Junta como el puerto seco de Antequera, el área logística de San Roque, el Higuerón en Córdoba y Majarabique en Sevilla. "Cuando conectamos infraestructuras productivas, conectamos también a las empresas con nuevas oportunidades, y detrás de esas oportunidades hay inversión", ha defendido el consejero.

Para el titular de Fomento y Movilidad, "Andalucía tiene una posición estratégica extraordinaria", con casi 1.000 kilómetros de costa, siete autoridades portuarias de interés general del Estado y un punto de encuentro de las rutas comerciales procedentes de América, Europa y la conexión con Asia.

"Los puertos y la logística son grandes centros generadores de actividad, con una dimensión económica fundamental, pero para aprovechar su potencial deben estar bien comunicados". Por eso, según el consejero, Andalucía puso en marcha la estrategia de modernización del sistema portuario andaluz con dos líneas: inversión en los puertos de gestión directa "en los que ya hemos invertido más de 150 millones de euros"; y un proceso de renovación del sistema concesional portuario, que "ya está dando sus frutos".