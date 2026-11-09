Muñoz (PP): El 29N no es "una simple alternancia", sino que "hay que reconstruir el país" y recuperar a la clase media

La portavoz de campaña del PP, Ester Muñoz, con el cabeza de lista del PP al Senado por Córdoba, Salvador Fuentes;el presidente del Consejo de Alcaldes del PP-A, José María Bellido, y el secretario general del PP-A y coordinador de campaña,Antonio Repullo - PP

CÓRDOBA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de campaña del PP y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha defendido este lunes la necesidad de "una mayoría fuerte" con Alberto Núñez Feijóo al frente para "llevar a cabo todas las reformas que son necesarias", de modo que las elecciones del 29N no son "una simple alternancia, no es que se quite el PSOE para que llegue el PP", sino que "hay que reconstruir desde abajo el país".

Así lo ha subrayado la popular en un acto en Córdoba, donde ha manifestado que "va a haber que hacer reformas muy importantes en este país para recuperar a las clases medias, para volver a poner en el centro a todos los españoles". Y para ello, ha agregado, "necesitamos una mayoría fuerte que pueda llevar a cabo todas esas reformas".

Al respecto, ha aclarado que "esto no va de que Alberto Núñez Feijóo sea presidente, esto va de España; aquí no se la juega el PP, nos la jugamos todos, se la juega España en estas elecciones", puntualizando que "dejará de ser la que hemos conocido si vuelve a gobernar Pedro Sánchez".

"¿Os imagináis cuatro años más de Pedro Sánchez, gobernando con ocho o nueve partidos distintos otra vez, otra vez sin Presupuestos Generales del Estado (PGE) durante cuatro años, otra vez cediendo a los chantajes de los independentistas?", ha cuestionado Muñoz.

Para la portavoz de campaña del PP, "el problema es que hemos llegado al final del camino y si Pedro Sánchez quiere ser presidente con el apoyo de todos los grupos independentistas tiene poco ya más que darles: o referéndum de independencia o abocar al país a una división frontal con un referéndum sobre la monarquía". "Eso es lo que puede proponer y ofrecer Pedro Sánchez a los españoles, no puede ofrecer nada más", ha advertido.

"EL PSOE QUIERE OLVIDAR A LOS FALLECIDOS"

Por otra parte, Muñoz ha lamentado que Sánchez "obvia" ya en sus mítines los siniestros ferroviarios "como si ya no hubieran existido", de manera que "se olvidaron de Adamuz y por eso sucedió Urda", ha reprochado, cuestionando que "¿cómo es posible que en la misma vía, nueve meses después, que tendría que ser la vía más estudiada y vigilada de toda España, se volviera a producir un accidente mortal? Si no es desde el olvido y la indignidad". "En el PSOE quieren olvidar a los fallecidos y en el PP queremos que no se vuelvan a repetir", ha subrayado.

Ante las encuestas, la popular ha pedido no fiarse, precisando que en "el PSOE están muy nerviosos y desesperados, y los nervios de la desesperación les pueden llegar a hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder". "Nos jugamos el futuro de España el 29 de noviembre y, por tanto, en cada circunscripción es importante que el PP sea el partido más votado", ha defendido, citando las victorias electorales de su partido en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

Tras mencionar las distintas dimisiones en el PSOE en las últimas semanas, la portavoz de campaña del PP ha expresado que "el 29 de noviembre, si todos los españoles que quieren un cambio votan al PP, derribamos el muro y a Pedro Sánchez", algo que ha asegurado que van a "hacer, no sólo por ser mejores que ellos, sino por tener un gran proyecto político encabezado por Alberto Núñez Feijóo, que lleva tres años trabajando en la alternativa de este país", con un programa que se presenta este martes.

Asimismo, ha señalado que "el principal problema que tienen los españoles hoy que no tenían hace ocho años y después de ocho años de Pedro Sánchez es que han destruido el mercado de la vivienda", algo para lo que el PP "ya tiene construida su alternativa", valorando en este caso las distintas medidas de su partido. "El segundo problema que tienen los españoles es la inmigración, porque no han estado regulando durante todos estos años", ha declarado, para asegurar que si el PP gobierna, "se acabaron los efectos llamada" en esta materia.

"EL MAYOR PROBLEMA, HABER DESTRUIDO A LA CLASE MEDIA"

Ha afirmado que "uno de los mayores desastres de Pedro Sánchez no es la corrupción", sino que "el mayor problema que ha traído es que en estos ocho años ha destruido a la clase media, ha destruido la esperanza de millones de personas", porque "ocho años después de Sánchez no te puedes comprar una casa, te cuesta encontrar una casa de alquiler, no llegas a final de mes, presumen de datos de empleo y los empleos son más precarios que nunca", y "ha creado un país de trabajadores pobres, un país socialista".

Igualmente, ha censurado que "hay que ser miserable de utilizar a los pensionistas de rehenes", a quienes "vuelve a meterles miedo", cuando "por culpa de las políticas de Sánchez se sube la pensión, pero se la comen los impuestos y la inflación". Frente a ello, ha defendido garantizar las pensiones actualizadas con IPC y garantizar que los jóvenes "también tengan pensión, algo que no garantiza Sánchez", ha indicado, mencionando otros "problemas" como "la inseguridad", asegurando que si el PP gobierna "habrá más policías y guardias civiles en las calles" y serán reconocidos como "profesionales de riesgo".

Entretanto, Muñoz ha augurado que "queda lo peor" con la campaña, admitiendo que en el PP van a "recibir insultos, van a mentir sobre nosotros y van a tergivesar lo que digamos". "Tenemos que estar preparados, porque lo peor está por llegar", ha avanzado la popular, justicándolo en que "están desesperados y tienen mucho miedo a perder el poder".

Según ha expuesto, "el presidente del Gobierno durante ocho años no ha hecho más que mentir, ha traído la corrupción sistémica al país y abandona a los españoles", para acto seguido subrayar que "no se puede ser más indigno y más traidor con tus ciudadanos", aludiendo a "la invasión" de Ceuta.

"EL CAMBIO ES IMPRESCINDIBLE" ANTE QUIEN "SE VA A LLEVAR POR DELANTE AL PAÍS"

En el acto han intervenido también el cabeza de lista del PP al Senado por dicha provincia, Salvador Fuentes, y el presidente del Consejo de Alcaldes del partido en Andalucía y regidor de la capital cordobesa, José María Bellido, presentados por el secretario general del PP-A y coordinador de campaña, Antonio Repullo.

Al hilo, Repullo ha asegurado que "Andalucía es la España que viene", reivindicando la vía andaluza que representa el gobierno de Juanma Moreno. Ha destacado "la moderación, cercanía, escucha, gestión y cumplimiento de los compromisos", y ha defendido que este modelo de gobierno genera "estabilidad y certezas, además de responder a las necesidades de la sociedad", todo ello encarnado en el proyecto de Núñez Feijóo.

Mientras, Bellido ha advertido de que "son unas elecciones de ciclo", en la que "nos jugamos el futuro de España, Córdoba y de la gente", todo ello después de "muchos años viviendo a un gobierno que se dedica a levantar muros, sectario, generar problemas que le vienen bien a su relato y con la corrupción".

De igual modo, ha lamentado que es un gobierno que "deja tragedias" como Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), reclamando en este caso "recuperar la seguridad y confianza absoluta en el sistema ferroviario". A su juicio, "el cambio es imprescindible".

Y Fuentes ha cuestionado si "ha merecido la pena pagar 141 subidas de impuestos", porque "han contribuido a tener más ingresos que nunca y menos servicios que nunca" en el país, al tiempo que ha lamentado que las 115 víctimas de los siniestros ferroviarios son "consencuencia de la mala gestión".

El popular ha criticado que Sánchez "vive del cuento y de la mentira y hará todo lo que sea posible para mantenerse en el poder". Y ha remarcado que "esto no va de ideología política", sino de "emergencia nacional", porque ha avisado de que "se va a llevar por delante al país, no quiere al país". "Los socialistas de bien tienen que sentirse muy doloridos, porque esto no es el PSOE, es una tropa", ha dicho.