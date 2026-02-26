El Museo de la Autonomía recibe la Medalla de Andalucía con "sorpresa" y "orgullo" coincidiendo con su 20 aniversario

Archivo - Imagen de archivo de una de las salas del Museo de la Autonomía de Andalucía. - MUSEO DE LA AUTONOMÍA - Archivo

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Autonomía ha recibido con mucha "sorpresa, alegría, orgullo y mucha satisfacción" haber sido reconocido con la Medalla Manuel Clavero Arévalo concedida por el Gobierno andaluz en el marco de la conmemoración del 28F, Día de Andalucía. Además, coincide con su 20 aniversario.

En declaraciones a Europa Press, el director del Museo de la Autonomía, Tristán Pertiñez, ha destacado que es una medalla muy importante. "No es una distinción cualquiera, para nosotros Manuel Clavero Arévalo tiene una simbología muy importante relacionada con la lucha por una autonomía plena, de igualdad y de los principios democráticos". Para Pertiñez, fue "uno de los grandes defensores, por lo cual más satisfecho, si cabe".

Además, ha resaltado que hay que ponerlo en valor porque es "el único museo de estas características que hay en España". Por tanto, "no hay ninguna comunidad autónoma que tenga un museo donde estén custodiadas la bandera original, la partitura del himno original y el escudo original de Andalucía como un detalle del proceso autonómico andaluz".

Muy agradecido se ha mostrado el director del Museo por este reconocimiento que espera, además, que "si a lo largo del año recibimos muchos visitantes que nos visiten mucho más y se reencuentren con su identidad, con el orgullo andaluz, con sus símbolos". En definitiva, con "una parte de lo que somos, que se reconozcan en el espejo".

Asimismo, el director del Museo de la Autonomía ha confirmado que vivirán "un 28F con mayor intensidad, si cabe," al ser también protagonista de una de las Medallas y, sobre todo con la posibilidad de vivir en vivo y en directo la gala que, sin duda, "nos va a dejar momentos seguramente muy emotivos".

"Al fin y al cabo es una oportunidad para encontrarnos con esos andaluces que han destacado en su carrera profesional, deportiva o a lo largo de su vida por algunos méritos o circunstancias", ha destacado.

Por último, Pertiñez ha invitado a los andaluces a que visiten el Museo y si ya lo conocen, que "vuelvan a visitarlo porque seguro que disfrutan aún más de un espacio único y singular".