El Museo Guadamecí Omeya de Córdoba celebra su 20 aniversario mostrando que este arte "no es un producto para turistas"

Una de las salas expositivas de la Casa Museo Guadamecí Omeya. - JOSÉ CARLOS VILLAREJO

CÓRDOBA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Casa Museo Guadamecí Omeya, único espacio en el mundo dedicado a la recuperación de las técnicas califales para el tratamiento artístico del cuero, conmemora en el recién iniciado 2026 sus 20 años de trayectoria con una invitación directa a la ciudadanía cordobesa para "redescubrir un oficio que es seña de identidad de Córdoba".

Así, según la información facilitada a Europa Press por el museo, bajo el lema de '20 Años de Legado Museístico Vivo', la dirección de la Casa Museo Guadamecí Omeya ha previsto una serie de actividades con el objetivo de "romper la barrera que a menudo separa al patrimonio de los residentes, demostrando que el guadamecí y el cordobán no son un producto para turistas, sino un arte vivo que pertenece a todos los cordobeses".

Con el fin de facilitar la participación de todos los vecinos y organizar adecuadamente los aforos, el museo irá actualizando y anunciando la programación de actividades, que incluye el ciclo 'Domingos de Museo' y las 'Rutas Patrimoniales', que son gratuitas y "diseñadas exclusivamente para devolver a la ciudad el orgullo por su piel", junto con otras actividades, que se desarrollarán cada trimestre.

De este modo, los cordobeses podrán conocer las fechas disponibles con antelación e ir apuntándose vía correo (info@guadameciomeya.com) a las distintas convocatorias, que se extenderán a lo largo de todo el año 2026 en un programa que arranca con "iniciativas centradas en la experiencia directa y sensorial", empezando por el citado ciclo de 'Domingos de Museo', a celebrar durante el presente enero y los próximos febrero y marzo, y que suponen "más que una visita guiada", pues "se trata de una experiencia de mediación patrimonial".

Así, los asistentes "recorrerán las cinco salas del museo y accederán al 'Taller Vivo', donde podrán ver demostraciones técnicas 'in situ', oler los materiales (badana y vaquetilla) y comprender la complejidad del dorado y ferreteado". Se ha previsto para los domingos 25 de enero, 15 de febrero y 15 de marzo, a las 11,00 horas, en los tres casos, para grupos reducidos, hasta un máximo de 15 personas, con el fin de garantizar la calidad de la experiencia.

Por su parte, la primera Ruta Patrimonial, sobre 'La Geometría Sagrada' está prevista para el próximo marzo, como apertura de "los itinerarios urbanos que conectan al museo con la ciudad". En concreto, esta ruta "explorará la conexión estética entre los atauriques de la Mezquita-Catedral y Medina Azahara con los diseños presentes en los guadamecíes, sacando el museo a la calle".

SER PATRIMONIO MUNDIAL

Dirigida por el artista José Carlos Villarejo, la Casa Museo Guadamecí Omeya ha trabajado durante dos décadas, "no solo para exhibir obras, sino para proteger la cadena operativa de un oficio en riesgo de desaparición", de modo que "este aniversario es una inversión en el futuro cultural de Córdoba", buscando que "el cordobés sienta orgullo de pertenencia y conozca un saber hacer que definió nuestra identidad industrial y artística desde el siglo X".

En este contexto, el programa de actividades conmemorativas de 2026 "no es solo una celebración, sino la base para un objetivo mayor, lograr que la Unesco reconozca al guadamecí y al cordobán como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, sumando así una quinta declaración para Córdoba.

Para fundamentar esta candidatura, "el aniversario culminará en septiembre con un seminario científico de alto nivel. Este encuentro reunirá a expertos de la Universidad de Córdoba, de la Universidad de Granada y de organismos internacionales como Icomos, para validar históricamente la carga cultural de este oficio y establecer el 'Estado del Arte' necesario para el expediente ante la Unesco'.