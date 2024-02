Nace BBioNets, un proyecto europeo para impulsar las tecnologías de base biológica en agricultura y silvicultura

SEVILLA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El proyecto europeo BBioNets (Creation and promotion of Forest and Agriculture Networks to boost BioBased Technologies adoption and Value Chain development) ha celebrado este jueves su reunión de lanzamiento en Irlanda.

Con un presupuesto de cerca de dos millones de euros financiado por el Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte Europa de la UE, BBioNets tiene como objetivo crear seis Redes Agrícolas y Forestales Regionales en Irlanda, España, Italia, Grecia, Polonia y República Checa que impulsen el uso de tecnologías de base biológica en distintas áreas geográficas de estos países, entre las que se encuentra Andalucía, según señala en una nota de prensa Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA).

CTA y su empresa miembro Tepro Consultores Agrícolas S.L. son los únicos socios españoles de este proyecto, que movilizará a actores europeos relacionados con los Sistemas de Conocimiento e Innovación agrícolas (AKIS por sus siglas en inglés) y con los Grupos Operativos EIP-AGRI.

BBioNets es un proyecto con enfoque multiactor centrado en la sostenibilidad ambiental y en aspectos clave como son la resiliencia climática, la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, el movimiento de residuos cero y la economía circular. Durante sus 36 meses de duración, sus seis Redes Agrícolas y Forestales Regionales ampliarán los trabajos desarrollados por los Grupos Operativos EIP-AGRI en gestión y/o procesamiento de la biomasa agrícola y forestal mediante el uso de tecnologías de base biológica.

Los miembros de las redes temáticas de BBioNets, que pueden ser asociaciones, cooperativas agrícolas o forestales, pymes, entidades dedicadas a la I+D+i o representantes de la administración regional, entre otros, identificarán las necesidades locales en cuanto al uso de tecnologías específicas en agricultura y silvicultura, y mediante acciones conjuntas, promoverán dichas tecnologías entre sus potenciales usuarios. De esta forma, el proyecto favorecerá el aprovechamiento de los recursos generados por los Grupos Operativos EIP-AGRI, apostando por la redefinición de las cadenas de valor locales basadas en la bioeconomía.

Dentro de BBioNets, CTA liderará la organización de las redes regionales entre los socios del proyecto, la identificación de necesidades de los agricultores y silvicultores a nivel local y la validación de las tecnologías de base biológica que se impulsarán. En este sentido y para impulsar el intercambio de conocimientos entre las redes, a lo largo del proyecto se organizarán eventos a nivel regional, trasnacional y europeo.

Además, CTA realizará un estudio sobre el estado de las tecnologías de base biológica identificadas por los Grupos Operativos EIP-AGRI y diseñará el plan de explotación y sostenibilidad de BBioNets.

Por su parte, Tepro tendrá un papel fundamental en la involucración de actores relevantes del sector productivo agrícola de Andalucía. Para ello, participará activamente en el proceso de cocreación del proyecto, identificando las necesidades y abordando los desafíos del sector agroforestal con respecto a las tecnologías de base biológica. Tepro es una consultora sevillana dedicada a la asesoría para la inversión, gestión y explotación agrícola, que se incorporó como miembro al clúster de CTA en 2021.

El consorcio de BBioNets está formado por nueve entidades de seis países, entre las que se encuentran la Universidad Tecnológica de Munster (MTU) como coordinadora, la Autoridad para el Desarrollo de la Agricultura y la Alimentación de Irlanda (Teagasc), el Consejo para la Investigación en Agricultura y el Análisis de la Economía Agrícola de Italia (CREA), el Instituto de Suelo y Cultivo Vegetal-Instituto Estatal de Investigación (IUNG) de Polonia, la Asociación Americana de Escuelas Agrícolas de Educación y Formación Post-Secundaria de Grecia, la consultora griega Focus Strategic Thinking Consultants, el Bioeast HUB CZ de República Checa, Corporación Tecnológica de Andalucía y Tepro Consultores Agrícolas S.L.